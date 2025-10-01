基隆外木山海岸中秋開放烤肉！營養師建議用天然蔬果沾醬 降低鈉攝取量

基隆原無合法烤肉場所，基隆市長謝國樑宣布試辦開放外木山大頂棚一帶，中秋連假開放烤肉。營養師提醒民眾用天然蔬果沾醬取代傳統烤肉醬，可降低鈉攝取量。善用天然蔬果、辛香料提升風味，也可減輕身體負擔。

基隆暖東峽谷、泰安瀑布及外木山濱海大道，早年曾是民眾烤肉熱門地點，後來市府響應無痕山林及減碳政策，多年前公告禁止烤肉。雙北開放特定區域在中秋連假開放烤肉，謝國樑9月30日宣布，外木山大頂棚長約500公尺範圍中秋連假可合法烤肉，若未造成民怨或環境影響，未來會考慮續辦，甚至擴大範圍。

衛生福利部基隆醫院表示，不少民眾在中秋節會架網生火烤肉，民眾習慣將烤肉醬一層又一層刷在食材上，根據國健署資料顯示，一餐烤肉下來，平均每人鈉攝取量高達2208毫克，已接近1天建議的攝取量2400毫克，加上其他餐食，很容易超標。

部基營養師徐衍安以洋蔥、香菜、檸檬等辛香料，製作「柚香莎莎烤肉沾醬」，搭配牛番茄的酸、小黃瓜的脆、當季柚子的香甜，只需加入極少量鹽巴與番茄醬調味，就能提升美味，並大幅降低鈉含量。

部基營養科廚師洪意翔也示範料理「柚香雞肉莎莎醬塔可餅」，以低脂的雞胸肉取代高油脂的三層肉或五花肉，搭配柚香莎莎烤肉沾醬，最後包入塔可餅中，不僅減油降鹽，更增添異國風味，清爽可口又營養均衡。

徐衍安說，柚香莎莎烤肉沾醬富含植化素與維生素，能提供抗氧化力，有助於降低中秋大餐帶來的負擔。製作方法很簡單，將部分蔬果打成泥狀，再與切丁食材與調味料混合即可完成。無論是搭配雞、豬、魚等肉類，還是與烤蔬菜一同食用，都能帶來清爽無負擔的口感。

徐衍安呼籲民眾在中秋節享受美味同時，更要注意健康飲食，適量減少鈉、糖與油脂的攝取，並善用天然蔬果、辛香料來提升風味，不僅減輕身體負擔，也添清爽滋味，守護自己與家人的健康，讓幸福「柚」加分。