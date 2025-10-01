巡迴花東偏鄉77年 門諾行動診間把醫療送進家

快訊

中央社／ 台北1日電
門諾醫院1日舉辦記者會，強調將持續推動行動醫療服務，盼深入更多偏遠角落，讓醫療資源真正貼近需要的人們，同時也呼籲社會各界支持台灣偏鄉醫療不遙遠計畫。中央社
從未竟的南迴醫院到花蓮光復遭洪流吞噬，交通只是偏鄉醫療基本難關。門諾醫院77年來開車巡迴偏鄉，逐步拓展至早療等領域，還打造義肢製作團隊，「不放棄」把醫療送到家。

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，加上花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，上百人流離失所，當地民眾面臨斷藥危機，在在都讓偏鄉醫療困境用最艱難的姿態，進入人們視野之中。

門諾醫院長年深耕東台灣，「一開始，門諾醫院只是一台醫療巡迴車。」門諾醫院發展策劃主任連竟堯今天在「當治療成為兩難，你會如何選擇？門諾醫院不放棄」記者會中回首，門諾醫院自1948年起深耕東台灣，起初著眼於傳染病、蛀牙等防治工作，隨後一步步拓展至早療、吞嚥照護、矯具義肢與運動防護領域。

門諾醫院9月起在全台展開互動問卷調查，透過「行動醫療廣告車」走入街頭，邀請社會一同思考「早期療育」、「長者吞嚥照護」與「輔具使用」三大議題，也是門諾在服務偏鄉過程中最常面對的挑戰。

在台北，連竟堯指出，光是一條捷運淡水線就行經好幾家醫學中心，當場景轉換到幅員廣大的花蓮，就醫等於以小時起跳的車程，如果還要家屬陪伴，等於一家人整天沒辦法工作、沒有收入，醫療困境不只在於距離與資源不足，更深藏在「要賺錢養家還是要看醫師」的兩難抉擇中。

影響所及包括偏鄉孩子早療需求高。門諾醫院早療職能治療師邱牧恩分享，根據統計，花蓮6歲以下需要接受早療服務的比例高達8%，遠高於全台平均。然而偏鄉社區就醫可近性不足，加上家庭對早療觀念缺乏，導致許多孩子錯過3歲前的黃金治療期。

邱牧恩說，門諾醫院由職能治療師、語言治療師、個管師與社工組成專業團隊，直接走進家庭，提供專業評估與訓練，減少交通與時間的限制，10年來累積服務超過6000人次。印象最深是1名到了2歲還不會說話的男童，在門諾團隊介入後，變身該鄉鎮「借書王第一名」，成果令人欣慰。

門諾醫院語言治療師許原豪則提到偏鄉長者吞嚥問題，在醫療資源不足的花蓮，許多長者無法頻繁往返醫院，就算治療後出院，吞嚥障礙仍可能在家中復發，因缺乏專業照護再度住院，甚至導致病情惡化，團隊結合各科醫師和語言治療師，將醫療團隊「一次打包送進家裡」，不只作吞嚥治療，也提供營養諮詢。

此外，台灣擁有最高身障人口比例的縣市即是花蓮、台東，當地身障人口逾4萬人。門諾矯具義肢專案督導陳鴻彬表示，許多身障者因生存需求，仍穿上不合身的義肢，「即使痛，也要穿著去工作」，磨到皮開肉綻、血流不止，門諾醫院成立矯具義肢團隊，並有專屬製作工廠，量身打造合適的義肢。

門諾醫院總執行長張文信向各界喊話，強調門諾醫院將持續推動行動醫療服務，深入更多偏遠角落，讓醫療資源真正貼近需要的人們。同時也呼籲社會各界攜手支持東台灣偏鄉醫療不遙遠計畫，讓「不放棄」成為守護每一個生命的共同承諾。

