麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」。圖／中央氣象署提供

熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」，中央氣象署預報員李名翔表示，周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東、屏東有局部短暫陣雨，而中秋連假期間各地轉為穩定的天氣，但雙十連假前後菲律賓東方海面恐有熱帶擾動發展，但強度及路徑還需觀察。

李名翔說。熱低TD24今晚至明白天將增強為颱風「麥德姆」，未來朝西北西往菲律賓、南海前進，周五將通過呂宋島、周六移動到南海，中秋連假颱風將遠離，但雙十連假前後，菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展，但由於不同模式預報分歧大，強度及路徑還需再觀察。

針對未來1周天氣，李名翔指出，明（2日）太平洋高壓較強，各地仍為多雲到晴的好天氣，午後山區有零星短暫雷陣雨，清晨台東、恆春半島有零星短暫降雨。

周五、周六（3、4日）受到颱風外圍雲系影響，台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮、平屏東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有短暫雷陣雨。

周日、下周一（5、6日）颱風遠離，太平洋高壓再增強，受到其影響，台灣各地轉為多雲到晴的天氣，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

下周二、下周三（7、8日）太平洋高壓減弱，東半部水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島，以及大台北山區有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔表示，明天水氣較少，沒降雨的時候感受依然炎熱，西半部高溫約33至35度，東半部29至31度，尤其大台北地區高溫甚至上看36度。

