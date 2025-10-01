聽新聞
0:00 / 0:00
全真瑜珈停業 北市府10/3起提供法律諮詢
台北市法務局表示，全真瑜珈健身集團宣布停止營業，為維護消費者權益，從3日至17日針對全真瑜珈消費爭議，於市政大樓提供專場法律諮詢服務，協助受影響會員權益。
全真瑜珈健身5月宣布忠孝館結束營業，9月23日公告因內部營運調整與人力安排，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館暫停營業，9月30日於臉書（Facebook）發聲明10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。
台北市法務局今天發布新聞資料表示，近期全真概念健康事業股份有限公司（TRUE YOGA FITNESS）宣布停止營業引發關注，為協助消費者維護權益，從3日至17日加開「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」，安排律師提供諮詢，協助會員爭取權益。
法務局指出，此次專場法律諮詢服務自3日至17日止，每天下午2時至下午5時於市政大樓1樓東區律師諮詢室辦理，提供市民20分鐘免費法律諮詢服務，同一時段每小時開放2名民眾線上預約及1名現場候位。
法務局長連堂凱透過新聞資料表示，市府將持續關注本起消費爭議後續發展，並與行政院消費者保護處及新北市政府、桃園市政府保持橫向聯繫，本週將拜會財團法人中華民國消費者文教基金會，爭取承接團體訴訟意願，積極為受影響消費者爭取權益。
他說，北市府將持續提供多元、便利法律資源，協助市民妥善解決消費爭議。此次「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」就是希望在爭議發生當下，讓消費者能即時獲得法律指引，排解個案疑義，避免權益受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言