全真瑜珈停業 北市府10/3起提供法律諮詢

中央社／ 台北1日電
台北市法務局表示，全真瑜珈健身集團宣布停止營業，為維護消費者權益，從3日至17日針對全真瑜珈消費爭議，於市政大樓提供專場法律諮詢服務。中央社
台北市法務局表示，全真瑜珈健身集團宣布停止營業，為維護消費者權益，從3日至17日針對全真瑜珈消費爭議，於市政大樓提供專場法律諮詢服務。中央社

台北市法務局表示，全真瑜珈健身集團宣布停止營業，為維護消費者權益，從3日至17日針對全真瑜珈消費爭議，於市政大樓提供專場法律諮詢服務，協助受影響會員權益。

全真瑜珈健身5月宣布忠孝館結束營業，9月23日公告因內部營運調整與人力安排，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館暫停營業，9月30日於臉書（Facebook）發聲明10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

台北市法務局今天發布新聞資料表示，近期全真概念健康事業股份有限公司（TRUE YOGA FITNESS）宣布停止營業引發關注，為協助消費者維護權益，從3日至17日加開「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」，安排律師提供諮詢，協助會員爭取權益。

法務局指出，此次專場法律諮詢服務自3日至17日止，每天下午2時至下午5時於市政大樓1樓東區律師諮詢室辦理，提供市民20分鐘免費法律諮詢服務，同一時段每小時開放2名民眾線上預約及1名現場候位。

法務局長連堂凱透過新聞資料表示，市府將持續關注本起消費爭議後續發展，並與行政院消費者保護處及新北市政府、桃園市政府保持橫向聯繫，本週將拜會財團法人中華民國消費者文教基金會，爭取承接團體訴訟意願，積極為受影響消費者爭取權益。

他說，北市府將持續提供多元、便利法律資源，協助市民妥善解決消費爭議。此次「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」就是希望在爭議發生當下，讓消費者能即時獲得法律指引，排解個案疑義，避免權益受損。

