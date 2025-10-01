家有招財貓？ 南港貓奴買貓糧發票中200萬元

財政部賦稅署1日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，初步統計，1,000萬元特別獎「53960536」開出17張，200萬元特獎「51509866」開出17張。其中有個住在台北市南港區的「貓奴」，憑著購買貓糧的365元發票中得200萬元特獎。

這次的千萬得主中，多數仍為食品或是飲品發票、且多為便利商店，包括在新北市土城區明德路上的全家開出179元食品發票、宜蘭縣頭城鎮統一超商開出的36元飲品發票、桃園市蘆竹區中興路統一超商開出的105元食品發票等，其中有民眾在新北市三重區五華街全家買了兩瓶豆漿，就幸運中得千萬。

200萬元得主中，也多為便利商店食品或飲品發票，另外還有在台北市南港區忠孝東路五段「寵物好事」購買貓糧的365元發票、MaiCoin投資虛擬幣的平台服務費48元也都幸運中得200萬元。

財政部賦稅署提醒，今年7-8月期中獎統一發票領獎期間為今年10月6日至明年1月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。