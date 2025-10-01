拒當血汗麻護！中國附醫麻護今發起「拒絕加班」 院方回應了

台灣護理產業工會在臉書PO文踢爆，中國附醫麻醉專科護理師因人力不足，淪為血汗麻護，今天發起「拒絕加班行動」。院方表示，醫院以病人為中心，不會勉強加班，工時合乎規定，將持續溝通，院內急刀不受影響，長時間手術視情況調整。

台灣護理產業工會在臉書PO文表示，踢爆中國附醫麻醉專科護理師人力大吃緊，夜班線數縮減、人力挪到白班，加班線數卻暴增，「人力不足、血汗麻護，病安風險，深陷危機」，醫院直接排加班班表，下班後也需要隨時待命，強調「我不要加班，還我生活品質！」 今天起發起「拒絕加班行動」。

台灣護理產業工會指，麻醉專科護理師必須在手術期間全程一比一照顧病人，手術一台接著一台，麻醉專科護理師急忙整理，立刻銜接下一台刀，幾乎沒有喘息的時間。中國附醫麻護們付出這麼多，換來的卻是什麼？嚴重人力不足、薪資低落；麻護超時工作、注意力下降，可能錯過病人的異常變化，增加病安風險。

對此，中國附醫總院長周德陽回應，醫院以病人為中心、尊重麻醉護理專師，不會勉強加班，目前都在持續溝通，醫院每天會問專師是否願意加班，也不會直接排定加班班表，其工時合乎法規，薪水也不比人低。

周德陽說明，目前即使加入運動的專師，也有一半的人自願加班，加班均合乎工時。醫院手術是否受影響？周德陽表示，急刀不受影響，但如果手術時間較長，醫師可能會視情況調整。