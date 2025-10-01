快訊

流感又急又猛！台中8歲童發燒2天突昏迷 腦炎急送加護病房

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北區健行國小學生今開始接種公費流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市北區健行國小學生今開始接種公費流感疫苗。記者趙容萱／攝影

台中一名8歲學童發燒2天不退，第3天就陷入昏迷，轉診送急診，確診流感併發腦炎，目前仍在加護病房。中國醫藥大學附設兒童醫院長王志堯提醒，今年流感來得又急又猛，家長必須警覺，呼籲符合資格者踴躍施打。

依據疾病管制署監測資料，統計去年流感季至今年9月29日，全國累計重症2215例，其中545例死亡，台中市累計282例重症，其中77人死亡，大多為50歲以上成人及多具有慢性病史，且大多未接種流感疫苗

衛福部傳染病醫療網中區指揮官黃高彬說，疾管署資料顯示，今年至9月的流感重症是去年一整年的2倍，與民眾社交活動、旅遊的開放，群聚機會大增，互相感染。

黃高彬指出，今年流感在年初、一至二月時有一個高峰，到五、六月沈寂下來，六月又逐漸升溫，到八月達最高峰，延續到九月為高原期，到目前案例還是多，北、中、南區重症人數相當，疫情持續延燒至今。

黃高彬指出，去年全國65歲以上的長者接種率為48.1%，較歐美的60%、70%低很多，建議長者盡速接種，目標盼能達55%，校園高中以下學生接種，由於是群體生活，社交距離短，感染傳播強，校園接種去年70%，盼能增至75%，提升保護力。

黃高彬提醒，流感重症發展極快，常見三、五天內病況急轉直下，流感可引發心肌炎、腦炎等併發症，病程都非常快速，難以預測誰會重症化。接種疫苗是最有效的預防手段。

王志堯指出，今年流感疫來得早，從8月底到整個9月出現很多流感病例，重症也增加，急門診觀察，發燒就醫就有7、8個是流感確診。目前除了出現嚴重腦炎的流感重症病童，也有併發橫紋肌溶解症病例，由於流感性腦炎的存活率和後遺症很差，仍在急救中。

王志堯說，流感病毒會影響肌肉與神經，除了造成腦炎，也會導致急性的肌肉壞死，如果出現發燒，小便鮮黃變暗黑色，這是警訊就要就醫，他強調，流感症包括喉嚨痛、虛弱、肌肉酸痛，如果燒3天不退，就要再到醫院就診，注意併發重症。

王志堯認為，可能這2年免疫負債仍持續，加上環境變遷等因素，越多人感染就增加病毒變異性及嚴重，感受到大人、小孩小流感病例都增加。

台中市北區健行國小學生今起接種公費流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市北區健行國小學生今起接種公費流感疫苗。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 重症 發燒

