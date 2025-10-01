快訊

未來機車駕考照需過「4關卡」 預估22萬人受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今公布駕照管理新制，116年10月起，機車考照者需經過4關卡才能取得駕照。聯合報系資料照
交通部今公布全新考照制度，針對18歲以上機車考照，將於116年10月進行機車分區試辦道路路考，考生須通過筆試、場考、取得學習駕照後進行道路訓練、實際道路路考等4關卡，才能取得駕照，預估每年將影響約22萬人。

交通部公路局今宣布「駕照管理三策略」，其中考照制度大變革，未來18歲以上機車考照者，自明年1月起，筆試除全面改為選擇題，取消是非題外，考題也強化以人為本的駕訓項目，像是行穿線停讓行人、視線死角確認等。

公路局監理組長吳季娟說明，明年9月將實施機車道路駕駛訓練，鼓勵全台110家機車駕訓班加入，屆時仍採補助方式鼓勵考生參加，並非強迫性要求。

但116年10月起，機車考照將分區試辦道路路考，試辦地點仍待討論，但屆時將會要求考生通過筆試、場考、取得學習駕照後參加道路駕訓，之後通過實際道路路考後，才能取得機車駕照，不參加駕訓者可在取得學習駕照後自行學習，預估每年機車考照人數約22萬人。

吳季娟進一步指出，除了機車考照有變革，明年3月起，大、小型車的「場內路口」也增加停讓項目；明年6月起，汽車筆試試題全改為選擇題，取消是非題；明年12月汽車路考增加路線數並延長路線長度，小型車實際道路路考增加無號誌路口項目；116年3月汽機車導入駕駛模擬器訓練。

吳季娟表示，目前汽車道路路考至少有2條，未來希望增加更多條，道路路考長度也希望加長，主要是希望把各類道路情境都能納入，包含紅燈要停、路邊停車等，讓考生都能測驗到。

為協助違規駕駛人矯正違規行為，強化違規者的安全駕駛意識，新政內容也提出「矯正防制班」，吳季娟指出，預計每年約有1.2萬人參與；吊銷駕照禁考3至以上重新考照須強制上駕訓班，預估每年有2.4萬人參加。

未滿18歲無照駕駛再犯班部分，預估每年會有4200人參與；75歲以上高齡者違規致肇事，需自費至駕訓班完成實地訓練，這部分每年估有2400人參與。

此外，現行75歲換照會有3年緩衝期，意指滿75歲者，最晚要在78歲換照，逾期未換照者將被註銷；針對高齡換照的新規，吳季娟說，明年將滿70至74歲者有110萬人、滿75歲者有18萬人，總計128萬人，新制換照緩衝期縮減為2年，逾期未換駕照需繳回、註銷。

