114年稻米達人 花東金牌得主靠技術抗氣候挑戰

農業部農糧署今天公布「114年台灣稻米達人選拔」結果並頒獎，農糧署稱讚2名來自花東地區的金牌得主，充分證明靠技術戰勝氣候的農業韌性。

農糧署說，「台灣稻米達人選拔」自民國106年舉辦，今年共有來自47鄉鎮、768名稻農報名，77人晉級全國決賽。所有入圍稻穀皆須經過公開換包裝與重新編號，再以盲測方式接受檢驗項目包括：重量、粗蛋白含量、外觀性、糙（白）米品質與感官，是稻米生產端最具代表性的全國競賽。

農糧署說，今年賽事特別艱辛，受颱風和強降雨劇烈天氣影響，部分地區出現穗上發芽、米粒易裂，稻穀品質一度受考驗，能晉級全國賽的農友，已是各地米界精英。

農糧署公布20名得獎者，包括香米組與非香米組各金牌1名、銀牌2名、銅牌3名、佳作4名。

農糧署說，金牌得主展現了稻米品種特性、氣候、土壤及病蟲害防治的精準掌控，充分證明「靠技術戰勝氣候」的農業韌性。

香米組金牌得主是來自花蓮縣富里鄉農會的黃治鴻，他是青農返鄉，107年回到家鄉與父親和哥哥一起種稻，他說，種稻最困難的就是會面臨稻熱病，要花很多心思照顧，感謝農業單位給予建議，讓他可以不斷精進技術，他種稻至今，有信心台灣可以種出世界最好吃的米。

非香米組冠軍得主是來自台東池上鄉農會的黃銘雀，她原本是上班族，回鄉種稻30年，她說，病蟲害一直是種稻的最大困擾，除了農政單位技術指導，農友彼此也會經驗交流，對於第一次種出冠軍稻，黃銘雀興奮又驚訝，至於花費的時間，她形容幾乎整天都在稻田裡。

農糧署副署長黃昭興頒獎表揚稻米達人，他說，透過「台灣稻米達人選拔」的良性競爭，可激勵田間栽培技術，帶動國產米品質全面提升。