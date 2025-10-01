快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

114年稻米達人 花東金牌得主靠技術抗氣候挑戰

中央社／ 台北1日電

農業部農糧署今天公布「114年台灣稻米達人選拔」結果並頒獎，農糧署稱讚2名來自花東地區的金牌得主，充分證明靠技術戰勝氣候的農業韌性。

農糧署說，「台灣稻米達人選拔」自民國106年舉辦，今年共有來自47鄉鎮、768名稻農報名，77人晉級全國決賽。所有入圍稻穀皆須經過公開換包裝與重新編號，再以盲測方式接受檢驗項目包括：重量、粗蛋白含量、外觀性、糙（白）米品質與感官，是稻米生產端最具代表性的全國競賽。

農糧署說，今年賽事特別艱辛，受颱風和強降雨劇烈天氣影響，部分地區出現穗上發芽、米粒易裂，稻穀品質一度受考驗，能晉級全國賽的農友，已是各地米界精英。

農糧署公布20名得獎者，包括香米組與非香米組各金牌1名、銀牌2名、銅牌3名、佳作4名。

農糧署說，金牌得主展現了稻米品種特性、氣候、土壤及病蟲害防治的精準掌控，充分證明「靠技術戰勝氣候」的農業韌性。

香米組金牌得主是來自花蓮縣富里鄉農會的黃治鴻，他是青農返鄉，107年回到家鄉與父親和哥哥一起種稻，他說，種稻最困難的就是會面臨稻熱病，要花很多心思照顧，感謝農業單位給予建議，讓他可以不斷精進技術，他種稻至今，有信心台灣可以種出世界最好吃的米。

非香米組冠軍得主是來自台東池上鄉農會的黃銘雀，她原本是上班族，回鄉種稻30年，她說，病蟲害一直是種稻的最大困擾，除了農政單位技術指導，農友彼此也會經驗交流，對於第一次種出冠軍稻，黃銘雀興奮又驚訝，至於花費的時間，她形容幾乎整天都在稻田裡。

農糧署副署長黃昭興頒獎表揚稻米達人，他說，透過「台灣稻米達人選拔」的良性競爭，可激勵田間栽培技術，帶動國產米品質全面提升。

農糧署 稻米 金牌

延伸閱讀

為什麼衣服會泛黃、有異味？家事達人建議收納前清洗3大重點

每日步行7000步 健康達人挑戰賽第三期號召1萬5000人參賽 

農糧署29日起光復鄉3定點 午晚發便當給災民志工

獨旅如何住Airbnb才安全？達人自揭多花一點錢預訂兩人房

相關新聞

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」，中央氣象署預報員李名翔表示，周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東...

未來機車駕考照需過「4關卡」 預估22萬人受影響

交通部今公布全新考照制度，針對18歲以上機車考照，將於116年10月進行機車分區試辦道路路考，考生須通過筆試、場考、取得...

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。