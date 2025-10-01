藝術走入醫院 嘉基「浪漫三重奏」免費音樂會邀社區同樂

在專業而繁忙的醫療工作之外，音樂總能帶來一份柔和的撫慰。嘉義基督教醫院希望將人文關懷注入醫療環境，本月11日下午於路加堂國際會議廳，舉辦「浪漫三重奏」音樂會，活動免費，邀請社區民眾與醫院同仁共享藝文午後。

音樂會邀請「台灣音樂世紀樂團」的3名優秀音樂家，大提琴家陳閔媃、長笛家楊喻方、鋼琴家蔡世柔同台演出。3人皆活躍於國內外舞台，以細膩真摯的演繹廣受好評，此次將以琴聲、笛音與鋼琴旋律交織，帶領聽眾徜徉於古典與現代音樂之間。

演出曲目兼具典雅與親和力，包含孟德爾頌《第一號鋼琴三重奏》、法朗克《長笛、大提琴與鋼琴三重奏》等古典名作，也有耳熟能詳的旋律，如吉卜力動畫《崖上的波妞》主題曲、迪士尼《小美人魚》〈Under the Sea〉、艾爾加〈愛的禮讚〉與電影《女人香》名曲〈一步之差〉。多元選曲不僅展現古典樂的深厚底蘊，更讓音樂貼近生活。

成立於2019年的台灣音樂世紀樂團，致力於古典音樂推廣與公益演出，票款經常全數捐作公益，更多次受邀登上德國及歐洲舞台，展現台灣音樂家的國際視野與專業實力。此次「浪漫三重奏」走進嘉基，不僅延續樂團「用音樂療癒社會角落」的理念，也與嘉基推動人文藝術關懷的精神相互呼應。

嘉基表示，藝術能潤澤心靈，更能成為醫療過程中的溫柔陪伴。無論是專注於病患照護的醫護人員，或是在病痛中努力的患者與家屬，都能在音樂氛圍中獲得片刻寧靜與安慰。醫院也希望透過藝文活動，讓醫療空間不僅是治療的場域，更是充滿文化氣息與人性溫暖的所在。