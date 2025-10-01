盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕在與鄭麗文吃播時，晚上不吃澱粉的習慣曝光，她的碗中明顯沒有麵。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文昨晚間到台中市和市長盧秀燕一起「吃播」他們大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」過程中，鄭麗文發現盧秀燕碗中沒有麵，讓盧秀燕晚上不吃澱粉的習慣曝光。對此，醫師說，飲食仍以均衡為首要，若僅是晚餐不吃澱粉，影響有限，但若是糖尿病患者且正服藥則不建議這樣做。

盧秀燕向鄭麗文說，因為自己年紀大了，晚上比較不吃澱粉，所以就只叫了牛肉湯，沒有叫牛肉麵。事實上，根據本報2020年的「台北台中米其林指南2020」揭曉的新聞，盧秀燕在記者會上曾說，當天自己為了美食，原本晚餐不吃澱粉全破功。顯示她早已有晚餐不吃澱粉的習慣。

仁愛長庚合作聯盟醫院內分泌暨新陳代謝科主任林文森說，盧秀燕若僅是晚餐不吃澱粉，影響不大，但日常生活的飲食仍應以均衡為要，因為澱粉仍是人體必需的飲食之一。

長安醫院家醫與減重專科醫師彭馨儀說，若是用藥中的糖尿病患者，必須計算澱粉的攝取量，過多或過少都可能引起昏迷。但若是健康的人，因為人的熱量一半是來自於醣類的攝取，包括澱粉、果糖、乳糖等，如果能控制在不少於這一半的量，就影響不大。晚餐如果真的點了一碗好吃的牛肉麵，要僅吃3分之1並不容做到，因此技巧性的跳過晚餐的澱粉攝取，不失為一種控制澱粉攝取的作法。

家醫科醫師王公作說，如果早、午餐都已攝取澱粉，晚餐不吃是可以的。尤其醣類若過多會形成脂肪堆積在皮下或內臟，也就是變得肥胖。還可能進入心血管，成為阻塞的來源。

近年身形明顯變瘦的急診科醫師吳肇鑫說，他自己午晚餐都減少澱粉的攝取，並儘量以蛋白質取代澱粉的熱量，這樣有助於維持肌肉，年紀大的人也較不易罹患肌少症。

