全真瑜珈破產、歇業 北市法務局加開9天專場諮詢助會員
新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」宣布破產，今起全面歇業，引發社會關注。北市法務局10月3日至17日加開「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」，安排律師提供即時、專業的法律諮詢服務，協助受影響會員爭取相關權益。
法務局表示，專場法律諮詢服務自10月3日至17日共9天，每日下午2時至5時在市政大樓1樓東區律師諮詢室，提供每人20分鐘免費法律諮詢服務，同一時段（每小時）開放2名民眾線上預約、1名現場候位。
法務局說，民眾可透過「法律諮詢預約作業系統」完成線上預約（https://lawappt.gov.taipei/reverse/），如有疑問可洽法務局聯絡電話：1999轉分機2413。
法務局長連堂凱指出，市府團隊持續關注該起消費爭議後續發展，並與行政院消費者保護處及新北市政府、桃園市政府保持橫向聯繫，本周將拜會財團法人中華民國消費者文教基金會，爭取承接團體訴訟意願，積極為受影響的消費者爭取權益。
連堂凱強調，市府將秉持「服務型政府」精神，持續提供多元、便利的法律資源，協助市民妥善解決消費爭議。此次「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」即是希望在爭議發生當下，讓消費者能即時獲得法律指引，排解個案疑義，以避免權益受損。
