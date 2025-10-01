快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

全真瑜珈破產、歇業 北市法務局加開9天專場諮詢助會員

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」宣布破產，今起全面歇業，引發社會關注。本報系資料照／記者林澔一攝影
新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」宣布破產，今起全面歇業，引發社會關注。本報系資料照／記者林澔一攝影

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」宣布破產，今起全面歇業，引發社會關注。北市法務局10月3日至17日加開「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」，安排律師提供即時、專業的法律諮詢服務，協助受影響會員爭取相關權益。

法務局表示，專場法律諮詢服務自10月3日至17日共9天，每日下午2時至5時在市政大樓1樓東區律師諮詢室，提供每人20分鐘免費法律諮詢服務，同一時段（每小時）開放2名民眾線上預約、1名現場候位。

法務局說，民眾可透過「法律諮詢預約作業系統」完成線上預約（https://lawappt.gov.taipei/reverse/），如有疑問可洽法務局聯絡電話：1999轉分機2413。

法務局長連堂凱指出，市府團隊持續關注該起消費爭議後續發展，並與行政院消費者保護處及新北市政府、桃園市政府保持橫向聯繫，本周將拜會財團法人中華民國消費者文教基金會，爭取承接團體訴訟意願，積極為受影響的消費者爭取權益。

連堂凱強調，市府將秉持「服務型政府」精神，持續提供多元、便利的法律資源，協助市民妥善解決消費爭議。此次「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」即是希望在爭議發生當下，讓消費者能即時獲得法律指引，排解個案疑義，以避免權益受損。

法律 消費者

延伸閱讀

北市推動環境復育 永春陂濕地公園蜻蜓種類多元

北市公費「左流右新」開打 打疫苗抽iPhone 17

北市永春陂公園成蜻蜓天堂 已記錄52種占全台近三分之一

健身業兩樣情 全真瑜珈破產歇業、世界健身釋下半年利多飆漲停

相關新聞

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

花蓮「鏟子超人」傳橫紋肌溶解症 顏宗海提：3大警訊嚴重會命危

花蓮馬太鞍溪溢流泥沙重創光復鄉，民眾自發起擔任「鏟子超人」協助清淤，不過有網友爆料，一名志工協助後疑似橫紋肌溶解症於加護...

雲林流感疫苗「這品牌」不進校園 疾病管制署示警10月最怕這事

今年入秋後流感疫情提早升溫，疾病管制署統計，9月中旬單周全台流感重症57人，其中19人死亡，近9成未接種疫苗，今公費流感...

盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

國民黨主席候選人鄭麗文昨晚間到台中市和市長盧秀燕一起「吃播」他們大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」過程中，鄭麗文發現盧秀燕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。