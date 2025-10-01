快訊

考驗肌力、關節敏捷度 北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北榮總復健部結合運動科學與運動醫學，進行滑雪運動員全方位檢測以及板類運動專項運動傷害分析。記者廖靜清／攝影
台北榮總復健部結合運動科學與運動醫學，進行滑雪運動員全方位檢測以及板類運動專項運動傷害分析。記者廖靜清／攝影

近幾年來，滑雪運動在台灣受到重視，漸成為冬季旅遊的活動。不過，滑雪看似動作優雅，實則考驗核心肌群的爆發力與關節靈活度。台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強表示，滑雪最常見的運動傷害是十字韌帶撕裂、手腕骨折或扭傷等，應加強肌力及身體協調訓練，強化應對衝擊的能力。

楊怡強指出，依據臨床觀察，後疫情時代滑雪受傷就醫人數較疫情前增加3倍，凸顯運動傷害的預防與傷後治療復健的重要性。運動傷害的檢查，可利用高解析度軟組織過超音波進行肌肉骨骼與關節掃描，即可有效精準判斷滑雪運動傷害，評估核心與動力是否失衡，並予以矯正治療。

台北榮總復健部結合運動科學與運動醫學，進行滑雪運動員全方位檢測以及板類運動專項運動傷害分析，首創滑雪運動員全方位檢測體系，提供滑雪競技及休閒運動愛好者身體素質完整評估。滑雪的形式因為運動機轉，受傷部位也有所不同；常見的單板因為兩腳固定在同一塊板上，突然變向或是跌倒，易造成韌帶受傷甚至骨折。

楊怡強表示，這套滑雪運動員全方位檢測體系涵蓋多面向，包括基本體能測驗、沉浸式平衡覺測試、星狀單腳控制能力測試、心肺耐力評估以及反應速率與多工決策反應測試等多項評估。透過這些精準且詳盡的量化數據，可協助運動員或一般業餘愛好者全面掌握自身狀態，達到最佳運動表現。

針對一般民眾的預防傷害衛教，楊怡強建議，在開始計畫滑雪前，應先釐清自身的興趣與選項，較偏好單板或是雙板，了解各自常見的傷害風險與預防。另外，利用高解析度軟組織超音波，能讓醫療團隊醫師能即時觀察滑雪、衝浪、滑板等方向性運動中前後腳膝蓋韌帶的細微差異，有助於及早介入治療。

有多年滑雪經驗的單板玩家江先生，2024年10月進行首次的季前全方位分析，以及2025年6月進行季後評估，發現雙髖關節活動度不足、核心臀肌啟動不足，經過治療師提點，並調整訓練內容後，今年的季後評估明顯進步。楊怡強說，只要再加強有氧耐力、反應速率，期待年底的歐洲雪季競賽可獲得佳績。

運動傷害 復健 醫師

