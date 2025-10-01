快訊

要2周才會產生保護力！流感流行期提前報到 石崇良籲：快一點打疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
「左流右新」公費流感及新冠疫苗今開打分別提供逾648萬劑及約300萬劑，近期流感進入流行期凡符合資格的民眾可以接種。記者黃義書／攝影
「左流右新」公費流感及新冠疫苗今開打分別提供逾648萬劑及約300萬劑，近期流感進入流行期凡符合資格的民眾可以接種。記者黃義書／攝影

公費流感與新冠疫苗今天起同步開打，衛福部長石崇良今出席疾管署公費疫苗開打記者會，他表示，今年流感疫情比往年都還要早發生，9月下旬就已升溫，預估10月會達到高峰期，因此鼓勵民眾加快接種，他提醒，疫苗需要約2週時間才能產生保護力，「快一點打，才能早一點得到保護」。

疾管署今年採購逾648萬劑公費流感疫苗，以及約300萬劑新冠疫苗，衛福部今邀請三金得主蔡振南，擔任防疫大使，並與石崇良、前中職啦啦隊妍言及1歲的女兒淼淼、衛福部次長莊人祥、疾管署長羅一鈞、疾管署副署長曾淑慧一同施打疫苗。

今天石崇良與蔡振南在打疫苗過程中，也牽起彼此的手，用詼諧方式呼籲民眾盡速施打疫苗，左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗，齊喊「左流右新」更有保護力。

石崇良表示，今年的流感疫情比以往更早升溫，疾管署預估10月會達到高峰，呼籲符合公費資格者「一定要」盡速施打，且接種速度一定要加快，才能在短期內增加疫苗覆蓋率。他提醒，疫苗施打後，需約2周才能產生保護力，呼籲高風險族群應及早接種，以降低重症死亡風險。

今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段今起針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自11月1日起進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

因應花蓮災區持續有志工投入清淤復原，石崇良表示，舉凡投入災區服務的志工，不受既有接種條件限制，都可優先施打公費疫苗。

「左流右新」公費流感及新冠疫苗今開打分別提供逾648萬劑及約300萬劑，石崇良（左2）跟蔡振南（右2）在打疫苗過程中，也牽起彼此的手用輕鬆詼諧方式呼籲盡速施打。記者黃義書／攝影
「左流右新」公費流感及新冠疫苗今開打分別提供逾648萬劑及約300萬劑，石崇良（左2）跟蔡振南（右2）在打疫苗過程中，也牽起彼此的手用輕鬆詼諧方式呼籲盡速施打。記者黃義書／攝影
「左流右新」公費流感及新冠疫苗今開打分別提供逾648萬劑及約300萬劑，1歲多的淼淼也施打雙腿，雖然一度哭出來，但羅一鈞立刻遞上娃娃安撫。記者黃義書／攝影
「左流右新」公費流感及新冠疫苗今開打分別提供逾648萬劑及約300萬劑，1歲多的淼淼也施打雙腿，雖然一度哭出來，但羅一鈞立刻遞上娃娃安撫。記者黃義書／攝影

