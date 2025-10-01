公費流感、新冠疫苗開打 屏東衛生局籲接種

114年度公費流感疫苗及新冠疫苗今天起開打，屏東縣政府衛生局表示，全縣33家衛生所及各合約醫療院所皆提供符合公費資格者接種，呼籲民眾踴躍接種。

屏東縣衛生局今天在屏東榮民總醫院舉行「114年度流感及新冠疫苗開打記者會」，各醫事公會代表已率先接種流感及新冠疫苗，並呼籲第一線醫事人員儘早施打，不僅能保護自己，也可降低醫療機構及社區病毒傳播風險。

屏東縣衛生局長張秀君表示，目前流感已進入流行期，新冠病毒也持續有流行風險，依據衛生福利部疾病管制署第39週統計資料，屏東縣今年已累計92例流感併發重症（23例死亡）、94例新冠併發重症（24例死亡），分析顯示多數重症及死亡病例未接種當年度疫苗。

衛生局表示，10月1日起公費接種對象分2階段開打，目前已開放醫事及防疫相關人員、65歲以上民眾、55至64歲原住民、安養或長期照顧（服務）等機構受照顧者及其工作人員、孕婦、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、6個月內嬰兒父母、滿6個月以上嬰幼兒、滿6個月以上具潛在疾病者等9類對象，同步接種3價流感疫苗及新冠LP.8.1疫苗。

衛生局指出，屏東縣國小至高中職及五專三年級學生，將由醫療團隊入校提供施打服務，呼籲家長為子女健康把關，鼓勵學生把握機會，在校完成接種。

屏東縣政府提醒，流感與新冠病毒持續變異，每年流行病毒株有所不同，過去接種疫苗保護力已衰退，建議民眾及早接種今年度最新疫苗，一次完成流感及新冠雙疫苗接種。相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。