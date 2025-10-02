整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋連假將至，民眾開心地些約家人或好友一起烤肉的同時，也要注意各縣市的烤肉規範，才不會被取締遭受罰則。 圖／聯合報系資料照片
中秋連假將至，月圓人團圓的烤肉活動不可少，甚至在幾周前就已經可以聞到陣陣烤肉飄香，民眾開開心心地相揪家人或三五好友一起烤肉的同時，也要注意各縣市的相關規範，才不會被取締遭受罰則，掃興了過節氣氛。《聯合新聞網》統整全台各地開放烤肉地區，不妨提前確認一下好計畫中秋節烤肉活動！

文章目錄

2025年中秋節日期

．10月6日星期一，並與前面星期六、日形成三天連假。

中秋節由來

．每年農曆八月十五，又稱為八月節、八月半、月夕、月節、 十五夜，農曆八月為秋季的第二個月，在中國古代稱為仲秋或中秋。是漢族的傳統節日之一，也是東亞和東南亞一些國家當地華人的傳統節日。

中秋節習俗

．賞月、嘗月餅、吃柚子、提燈籠、猜燈謎、祭祀祖先、拜土地公／月娘、團聚烤肉。

中秋節相關故事

．嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐桂。

台北市

．華中河濱公園「華中橋下自行車道北側橋孔指定區（P11橋柱旁廣場）」。

．大佳河濱公園「10號門旁高速公路橋下廣場」、10/3 17:00-10/6 24:00增開「大直橋下指定區」。

．道南河濱公園「左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場」。

．成美右岸河濱公園「麥帥一橋堤外河岸邊廣場」。

＊依據《台北市公園管理自治條例》，違規烤肉將處新台幣2400元至6000元

新北市

．樹林區「鹿角溪原住民主題部落公園」全年24小時開放烤肉區。

新北市樹林區的「鹿角溪原住民主題部落公園」，為常設開放烤肉野炊區。圖／新北市高灘處提供
．10/4-6 10:00-22:00時臨時增設5區烤肉區：
　三重區「中山橋原住民族主題園區
　八里區「八里文化公園
　新店區「陽光橋下右岸萊茵公園
　板橋區「光復橋下賞鳥河濱公園（P11-P16橋柱）」
　永和區「福和橋下永和公園（P07-P08橋柱）」。

．除以上區域外，河濱全區禁止烤肉。

＊依據《新北市公園管理自治條例》，違規烤肉將處新台幣2400元至6000元

桃園市

．「虎頭山公園」常態性免費烤肉區，開放時間11:00-17:00，54個烤肉爐位採現場登記制。

．一般公園禁止烤肉。

＊依據《桃園市公園管理自治條例》，違規烤肉將處新台幣500元至5000元罰鍰

台中市

．清水區「鰲峰山公園烤肉區」、北屯區「中正露營區」。

．公園、綠地及園道全面禁止烤肉及野炊。

＊依據《台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例》，違規烤肉將處新台幣1200元至6000元罰鍰

台南市

．公園綠地全面禁止烤肉。

＊依據《台南市公園綠地管理⾃治條例》第9條：公園、綠地內禁⽌營火、野炊、烤⾁、夜宿、燃放鞭炮、施放天燈等活動，違規將處新台幣1200元至6000元罰鍰

高雄市

．公園內全面禁止烤肉。

＊依據《高雄市公園管理自治條例》，違規烤肉將處新台幣1000元至6000元罰鍰

基隆市

．今年首次試辦外木山濱海風景區合法烤肉，於10/4-6 10:00-22:00開放「汫水澳大頂棚至04號公廁」之間區域。

基隆市原本沒有合法烤肉場所，市府今年試辦1年，開放外木山大頂棚長約500公尺範圍烤肉。 圖／聯合報系資料照片
．公共區域一律禁烤。

．「暖東峽谷、泰安瀑布、外木山濱海大道」禁烤，以響應無痕山林及減碳政策。

．「山林、海岸」不開放紮營、生火烤肉，避免破壞生態、汙染環境及引發危險。

＊依據《發展觀光條例》，違規烤肉將處新台幣5000元至100萬元罰鍰

新竹市

．未發布特別規定。

新竹縣

．未發布特別規定。

苗栗縣

．未發布特別規定。

彰化縣

．員林市「圓林園治洪池生態公園」未經許可禁止烤肉，違規未有明確罰則。

．未發布其他特別規定。

南投縣

．「合歡山暗空公園」未經核准禁止烤肉、燃放鞭炮、營火、野炊，依據《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》，違規將處新台幣1000元至3000元罰鍰，並得按次處罰。

．未發布其他特別規定。

雲林縣

．雲林溪水岸區未經許可禁止烤肉、施放煙火，違規未有明確罰則。

．未發布其他特別規定。

嘉義市

．未發布特別規定。

嘉義縣

．未發布特別規定。

屏東縣

．未發布特別規定。

宜蘭縣

．公園內未經許可，禁止烤肉、野炊、營火。

＊依據《宜蘭縣公園管理自治條例》，違規烤肉將處新台幣1200元至6000元罰鍰

花蓮縣

．未發布特別規定。

台東縣

．未發布特別規定。

澎湖縣

．公園內未經許可，禁止烤肉、野炊、營火、烹飪食物、燃放鞭炮，依據《澎湖縣公園管理自治條例》，違規將處新台幣1200元至6000元罰鍰

．未發布其他特別規定。

金門縣

．未發布特別規定。

連江縣

．未發布特別規定。

中秋節 烤肉 中秋 柚子 月餅 整理包

