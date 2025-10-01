流感疫苗今天開打！苗市衛生所有孕婦來接種 引起掌聲歡呼聲

公費流感及新冠疫苗今天起開打，苗栗縣第一天開打，許多衛生所都湧現接種人潮，其中年長者居多，衛生局統計縣內各鄉鎮市至中午的第一波接種者約3000人，苗栗市衛生所上午有一名孕婦來接種，引起一片鼓勵的掌聲和歡呼聲，苗栗縣人口「生不如死」已多年，見到「敢生」的年輕婦人到來，連等待的接種者都建議「讓她先打」，但對方還是依掛號順序完成接種。

苗栗縣衛生局指出，今年苗栗訂購13.6萬劑流感疫苗，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，接種廠牌隨機分配，今天符合第一階段施打對象開打，至於全縣167所學校全面採用疫苗接種行政電子化系統(NIAS)，提供家長流感疫苗線上簽署，確實掌握國小、國中、高中職及五專一至三年級學生接種意願及完成率，衛生局 規畫10月3日至31日完成全縣學生流感疫苗接種。

苗栗市衛生所原訂今天上午8點半開打，但一早就出現大批年長者前來，所外大排長龍，因擔心長者在外排隊日曬，衛生所因此提前半小時就開打，到中午11點接束，護理人員隨後開始核對接種人數和疫苗數量，忙了一個多小時，確認無誤，大家才放下心來。

苗栗市衛生所主任謝美倫表示，今年有5種不同品牌流感疫苗，有的民眾會在意施打的疫苗品牌，似乎心理排斥特定的一家疫苗，但衛生所也只知能告知今天施打的品牌，至於下一波領取的疫苗是那種廠牌，衛生所也無法提前預知，今天有6名來接種的鄉親詢問品牌，但並未因此離去，上午掛號者全數都施打完成。

她說，上午有一名孕婦挺著肚子來種流感，獲得一片歡呼聲，由於縣內少子化情況嚴重，見孕婦前來，護理人員也驚喜歡呼，為今天接種流感首日增添趣味話題。

苗栗縣今年公費流感、新冠疫苗共有85家合約醫療院所，其中共64家不收掛號費，占比七成五，一名七旬老婦上午近12點到場，她說一直等不到客運，只好步行數公里前來，得知已停止接種，顯得很失望，但因接種各項數據都已進入電腦系統，也沒辦法為她加打。