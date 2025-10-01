影／流感重症暴增2倍！台中診所驚見「單日30例A流陽性」 醫籲速接種

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局今在北區健行國小舉辦流感疫苗開打記者會，結合動漫角色，向小朋友宣導勤洗手等防疫觀念。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今在北區健行國小舉辦流感疫苗開打記者會，結合動漫角色，向小朋友宣導勤洗手等防疫觀念。記者趙容萱／攝影

公費流感疫苗今開打，台中市衛生局長曾梓展說，今年流感疫情反常，提早在9月增溫，台中甚至有診所單日快篩出30名A型流感陽性患者。衛福部傳染病醫療網中區指揮官黃高彬說，疾管署統計，今年至9月全台流感重症病例是去年2倍，呼籲符合資格民眾盡速接種疫苗。

台中市衛生局今在北區健行國小舉辦「流感疫苗開打記者會」，特別結合學生最喜愛的動漫角色，以創意話劇方式宣導流感疫苗的重要性，吸引學童與老師共同參與，場面熱鬧活潑。

衛生局長曾梓展指出，往年流感多在12月進入流行期，但今年反常，9月初疫情升溫，出現大量病例，甚至有部分診所單日快篩出30名A型流感陽性患者，這是過去所沒有的，因此過往疫苗施打到12月，今年要求，台中校園在11月打完，因為部分國中學生接種子宮頸疫苗，接種疫苗要間隔，拖到11月，其他盡量在10月打完。

依據疾病管制署監測資料，統計去年流感季至今年9月29日，全國累計重症2215例，其中545例死亡，台中市累計282例重症，其中77人死亡，大多為50歲以上成人及多具有慢性病史，且大多未接種流感疫苗。

黃高彬說，今年流感在年初、一至二月時有一個高峰，到五、六月沈寂下來，六月又逐漸升溫，到八月到達頂點，九月延續下去，到目前案例還是多，疫情持續延燒至今。

黃高彬說明，今年疫情病毒株改變也是關鍵。去年流行病毒株H1N1（泰國株），轉變到今年的H3N2（克羅埃西亞株）為主，病毒變異導下，保護力相對較為差一點，呼籲民眾盡快打疫苗。

黃高彬指出，疾管署資料顯示，今年至9月的流感重症是去年的2倍，與民眾社交活動、旅遊的開放，群聚機會大增，互相感染，因此建議，學校學生、長者等高風險族群能盡速接種。

黃高彬提醒，流感重症發展極快，常見三、五天內病況急轉直下，流感可引發心肌炎、腦炎等併發症，病程都非常快速，難以預測誰會重症化。接種疫苗是最有效的預防手段。

黃高彬指出，健康成人接種後可達7至8成保護力，即使長者或兒童保護力稍弱，仍能有效降低重症與死亡風險。以日本為例，去年疫情創下1999年以來新高，但施打率提升後，今年流感明顯趨緩，顯示疫苗效益明確。

台中市北區健行國小學生今接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市北區健行國小學生今接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市北區健行國小學生今接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市北區健行國小學生今接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今在北區健行國小舉辦流感疫苗開打記者會，結合動漫角色，向小朋友宣導勤洗手等防疫觀念。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今在北區健行國小舉辦流感疫苗開打記者會，結合動漫角色，向小朋友宣導勤洗手等防疫觀念。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展今帶頭接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展今帶頭接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影

