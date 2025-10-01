中秋健康月餅新選擇 營養師利用在地食材推3款植萃馬卡龍

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
佳里奇美醫院營養科今教導民眾DIY製作「植萃馬卡龍中秋系列」，每顆馬卡龍僅約50大卡，以天然蔬果與「全食利用」理念，帶來低負擔又具永續精神的節慶甜點。圖／佳里奇美醫院提供
中秋節象徵團圓，傳統月餅雖具節慶氛圍，卻常伴隨高油、高糖與高熱量，佳里奇美醫院營養科今教導民眾DIY製作「植萃馬卡龍中秋系列」，每顆馬卡龍僅約50大卡，以天然蔬果與「全食利用」理念，帶來低負擔又具永續精神的節慶甜點。

營養師陳雅琪指出，植萃馬卡龍中秋系列以薑黃、青蔥與辣椒入皮，搭配南瓜、芋頭、紫薯等在地作物為內餡，透過選用在地食材，推動全食利用零浪費，同時降低精製糖與飽和脂肪，且馬卡龍份量精巧設計，可兼顧美味與健康，讓民眾在中秋佳節享有輕盈新體驗。

陳雅琪說，此次推出3款特色風味，包含薑黃馬卡紫心夏果，以薑黃素具抗氧化與抗發炎潛力搭配紫薯花青素及夏威夷果粒，可提升營養吸收並促進腸道健康；青蔥馬卡芋見金沙則利用青蔥含類黃酮與含硫化合物增添香氣，搭配富含膳食纖維的芋泥與鴨蛋黃，呈現鹹香與甘甜層次。

最後，辣椒馬卡神韻南瓜，以全食辣椒入皮，透過辣椒素與維生素C結合南瓜內餡的β-胡蘿蔔素，佐以「植物界紅寶石」之稱的洛神花，整體入口先辣香、後南瓜穀甜，由洛神微酸收尾，口感清爽不膩，讓人相當驚艷。

陳雅琪也提醒，民眾中秋在選擇月餅也可遵循3原則，以「聰明選」選擇低糖、低脂，「共分享」盡量切塊分食，以及搭配無糖茶與水果的健康配，避免攝入過量高糖、高磷或高膽固醇食材，且糖尿病、腎臟病及心血管疾病患者更應依病情選擇，為中秋團圓增添另一份健康圓滿。

佳里奇美醫院營養科今教導民眾DIY製作「植萃馬卡龍中秋系列」，每顆馬卡龍僅約50大卡，以天然蔬果與「全食利用」理念，帶來低負擔又具永續精神的節慶甜點。圖／佳里奇美醫院提供
