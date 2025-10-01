快訊

「社企領航・綠動未來」論壇登場 環境部攜手社會企業共推淨零轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部1日舉辦「社企領航・綠動未來：淨零轉型×社會創新交流論壇」。圖／業者提供
環境部1日舉辦「社企領航・綠動未來：淨零轉型×社會創新交流論壇」。圖／業者提供

環境部1日舉辦「社企領航・綠動未來：淨零轉型×社會創新交流論壇」，集結產官學研及社會企業夥伴，共同探討社會創新在淨零行動中的角色與實踐模式。環境部政務次長葉俊宏表示，環境部將持續透過跨域合作，讓政策與民生連結，推動全民參與的淨零行動。

環境部政務次長葉俊宏致詞時表示，淨零轉型不僅是國家政策，更與每個人生活息息相關。我國的淨零六大支柱包含「社區驅動」，社會企業可促進居民交流，展現創新行動，讓「永續」走進日常。

本次論壇特別凸顯與民眾生活緊密相連的案例，包括資源循環與社區互助：淨零小屋結合職人維修技巧，延長物品壽命，減少不必要消費；透過維修及二手交換等常態活動，搭配低門檻規則，引導居民落實循環經濟；地方創新與就業支持：春芽公益協會秘書長洪寧，結合工藝與培力，協助中高齡婦女重返職場，並為心智障礙者開辦手作再生課程，培養能力、創造工作機會。蘆葦女力則融合多元族群、社會創新、社福與婦女培力，用設計的力量推動永續；健康生活與消費選擇：檜山坊創辦人李清勇，將檜木邊角料轉化為精油、沐浴用品，並回收空瓶再製環保袋，推廣綠色商品與綠色消費，呼應SDG12永續生產與消費。

環境部司長洪淑幸表示，這些案例顯示：從修理到交換能讓循環經濟落地；環保結合文創與就業可創造新價值鏈；跨域合作與設計思維能讓永續成為生活的一部分；結合社區空間與培力，更能創造弱勢就業與循環服務。環境部將持續透過政策引導與企業合作，推動生活轉型，以多元型態融入日常。

