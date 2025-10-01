快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

聯合新聞網／ 綜合報導
九層塔是羅勒的一種。示意圖／ingimage
九層塔是羅勒的一種。示意圖／ingimage

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

根據「台灣事實查核中心」報導，營養師黃淑惠指出，影片把九層塔描繪成「完美食材」，這樣的說法並不正確。九層塔確實含有丁香酚、芳樟醇等植化素，能帶來放鬆香氣，並含有維生素A、C、K，以及鈣、鉀等營養素，對免疫、眼睛健康和血壓控制都有幫助，但她強調任何單一食物都無法提供完整營養，均衡飲食才是健康之道。

此外，黃淑惠提醒，若是血脂過高、腎臟功能不佳或正在服用抗凝血藥物的人，吃太多九層塔可能反而有害。更需要注意的是，九層塔屬於感光性食物，過量食用後若曬太陽，皮膚容易出現反黑情況。

台北市立聯合醫院藥劑部博士吳宗修則補充，在傳統中醫典籍《本草綱目》中，羅勒（即九層塔）確實有「理氣、安胎、消腫」等功效，但從未出現「長壽草」的說法。他認為，影片所引用的名稱，多半是後來民間自行附會或網路誇大。

他提醒，任何植物性成分若與藥物交互作用，仍可能造成風險，並非人人適合。而這類影片常以「單一食材神化」的手法，將零散研究結果誇大為確定療效，甚至營造「無害又有效」的假象，正是典型的錯誤健康訊息，容易誤導民眾。

九層塔雖然是有益健康的調味香草，但不能取代均衡飲食或正規醫療。民眾面對網路謠言時，應保持懷疑態度，不要將未經驗證的說法當成健康祕訣，以免對健康造成反效果。

營養師 醫師 藥師 中藥 中醫 抗老 失智

延伸閱讀

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

身體為何會發癢？抓癢反而導致惡性循環！專家教2妙招解癢

大蒜可以放冷凍嗎？食品專家解釋常溫、冷藏保存的差別和技巧

泡麵怎麼吃不傷身？醫師＋營養師揭「正確吃法」 第一步很多人都做錯了

相關新聞

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

國民黨主席候選人鄭麗文昨晚間到台中市和市長盧秀燕一起「吃播」他們大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」過程中，鄭麗文發現盧秀燕...

藝術走入醫院 嘉基「浪漫三重奏」免費音樂會邀社區同樂

在專業而繁忙的醫療工作之外，音樂總能帶來一份柔和的撫慰。嘉義基督教醫院希望將人文關懷注入醫療環境，本月11日下午於路加堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。