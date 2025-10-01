專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

根據「台灣事實查核中心」報導，營養師黃淑惠指出，影片把九層塔描繪成「完美食材」，這樣的說法並不正確。九層塔確實含有丁香酚、芳樟醇等植化素，能帶來放鬆香氣，並含有維生素A、C、K，以及鈣、鉀等營養素，對免疫、眼睛健康和血壓控制都有幫助，但她強調任何單一食物都無法提供完整營養，均衡飲食才是健康之道。

此外，黃淑惠提醒，若是血脂過高、腎臟功能不佳或正在服用抗凝血藥物的人，吃太多九層塔可能反而有害。更需要注意的是，九層塔屬於感光性食物，過量食用後若曬太陽，皮膚容易出現反黑情況。

台北市立聯合醫院藥劑部博士吳宗修則補充，在傳統中醫典籍《本草綱目》中，羅勒（即九層塔）確實有「理氣、安胎、消腫」等功效，但從未出現「長壽草」的說法。他認為，影片所引用的名稱，多半是後來民間自行附會或網路誇大。

他提醒，任何植物性成分若與藥物交互作用，仍可能造成風險，並非人人適合。而這類影片常以「單一食材神化」的手法，將零散研究結果誇大為確定療效，甚至營造「無害又有效」的假象，正是典型的錯誤健康訊息，容易誤導民眾。

九層塔雖然是有益健康的調味香草，但不能取代均衡飲食或正規醫療。民眾面對網路謠言時，應保持懷疑態度，不要將未經驗證的說法當成健康祕訣，以免對健康造成反效果。