台南市府攜手虎航 擬年底首航日本熊本、沖繩

台南市政府今天宣布，預定今年12月底與台灣虎航合作推出「台南-熊本」、「台南-沖繩」航線，初期以每週兩班規劃拓展台南國際旅遊市場。

台南市長黃偉哲透過臉書表示，「這將是台南拓展國際旅遊市場的重要突破」。

目前台南-熊本、台南-沖繩航線朝每週2班規劃。台南-熊本預定12月23日首航，每週二、五飛航；台南-沖繩預定12月25日首航，每週四、日飛航。詳細航班資訊將由台灣虎航公布。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南、熊本與沖繩分別是台灣和日本最具吸引力旅遊地點，在歷史文化、美食觀光及區域交流也有深厚淵源；台南和熊本更有台積電進駐設廠，台南和沖繩則有海洋文化背景，因海上貿易而繁榮，展現濃厚地方特色。

觀旅局表示，台灣虎航這2條新航線開航後，將縮短台南和日本西南部時空距離，也有助於促進旅遊人潮往來，帶動雙向觀光、經貿與文化交流。