快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

台南市府攜手虎航 擬年底首航日本熊本、沖繩

中央社／ 台南1日電
台南市政府今天宣布，預定今年12月底與台灣虎航合作推出「台南-熊本」、「台南-沖繩」航線，初期以每週兩班規劃拓展台南國際旅遊市場。聯合報系記者黃仲明／攝影
台南市政府今天宣布，預定今年12月底與台灣虎航合作推出「台南-熊本」、「台南-沖繩」航線，初期以每週兩班規劃拓展台南國際旅遊市場。聯合報系記者黃仲明／攝影

台南市政府今天宣布，預定今年12月底與台灣虎航合作推出「台南-熊本」、「台南-沖繩」航線，初期以每週兩班規劃拓展台南國際旅遊市場。

台南市長黃偉哲透過臉書表示，「這將是台南拓展國際旅遊市場的重要突破」。

目前台南-熊本、台南-沖繩航線朝每週2班規劃。台南-熊本預定12月23日首航，每週二、五飛航；台南-沖繩預定12月25日首航，每週四、日飛航。詳細航班資訊將由台灣虎航公布。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南、熊本與沖繩分別是台灣和日本最具吸引力旅遊地點，在歷史文化、美食觀光及區域交流也有深厚淵源；台南和熊本更有台積電進駐設廠，台南和沖繩則有海洋文化背景，因海上貿易而繁榮，展現濃厚地方特色。

觀旅局表示，台灣虎航這2條新航線開航後，將縮短台南和日本西南部時空距離，也有助於促進旅遊人潮往來，帶動雙向觀光、經貿與文化交流。

台灣虎航 沖繩

延伸閱讀

日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

日本速食界傳奇「Dom Dom漢堡」海外首店插旗台灣！「整隻軟殼蟹漢堡」熱賣，開幕首3日單點品項全面升級套餐

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

把日本青年送進台積電！ 熊本縣立大半導體學部預計2027年招生

相關新聞

18歲新鮮人注意！駕照管理新規曝光 未來考照變更難「機車也要路考」

新北三峽嚴重事故釀4死12傷，考照及換照制度受到外界關注，交通部重新規畫並今天推出「駕照管理三策略」，共有3大策略17項...

菲律賓規模6.9地震相當11.3顆原子 專家警告恐有更大主震

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

不運動也能瘦？減重新藥猛健樂爆紅 骨科醫師提醒肌肉流失

不用運動、不刻意節食就能減重，許多人視為夢幻的藥物「猛健樂」（Mounjaro）今年6月經食藥署（TFDA）核准新增「減...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

北捷婦人要求讓位遭踹飛 苦苓逆風質疑乘客：你其實沒資格坐優先席

台北捷運近日發生讓座糾紛，一名婦人因為想要坐優先席，用袋子攻擊坐在位置上的年輕人，怎料反遭對方出腳猛踹，事件引發熱議。對此，資深媒體人苦苓在臉書發文，質疑踹人乘客的行為是否合理。

以為只是脹氣…她35歲不菸不酒竟胃癌末期 醫：年輕女性常見

不少人認為胃癌只會出現在中老年人身上，但臨床案例顯示，年輕族群同樣不能掉以輕心！腸胃科醫師林相宏分享，一名35歲女子因長期胃脹氣、打嗝，自行服用胃藥後症狀斷斷續續，直到最近胃痛到難以忍受才就醫，結果檢查竟發現已是末期胃癌，癌細胞甚至擴散至整個腹腔，錯失了手術治療的黃金時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。