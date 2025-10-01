月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節快到了，家家戶戶都會準備月餅。月餅在傳統民俗中象徵家庭團聚、圓滿和睦。示意圖／ingimage
中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃四分之一顆就好」。

高敏敏營養師在臉書分享「月餅熱量糖量圖鑑」：

雙黃月餅（185g）790 kcal

廣式月餅（125g）600 kcal

咖哩椪（100g）421 kcal

綠豆椪（95g）363 kcal

豆沙蛋黃酥（70g）316 kcal

滷肉咖哩椪（70g）312 kcal

冰淇淋月餅（115g）289 kcal

紅玉蘋果（50g）274 kcal

菠蘿咖哩酥（50g）253 kcal

芋頭酥（64g）245 kcal

XO醬火腿（50g）221 kcal

奶黃酥（51g）220 kcal

巧克力棗果（55g）219 kcal

鹹蛋黃千貝（45g）208 kcal

鳳梨酥（45g）200 kcal

紫泥月餅（40g）185 kcal

椰香奶黃酥（50g）181 kcal

抹茶柚子（40g）163.6 kcal

高敏敏解釋，女生一天建議糖量不超過4顆、男生大約5顆，這樣算下來，雙黃月餅頂多只能吃四分之一顆。以體重50公斤、一天大概吃1500大卡的人來計算，光一顆月餅就快把一天該吃的油脂吃完，而且有些甜口味的月餅還含有10顆以上方糖，吃一顆跟喝下一杯全糖手搖飲沒兩樣

至於要怎麼選擇對身體少負擔的月餅？高敏敏建議可以挑選餡料簡單、少油少糖的原味月餅；選高纖餡料口味，像鳳梨、柚子都是不錯的選擇，分著吃最實際，切半或切成四份，全家一起分，熱量也分。

最後，高敏敏指出，如果想要搭配飲料要選無糖的，像無糖茶、黑咖啡、豆漿、鮮奶都可以，但如果吃月餅還配含糖飲料，那血糖飆升可能擋不住。另外也可以搭配助消化的水果，例如奇異果、鳳梨這類含酵素多的水果，可以幫助腸胃負擔減輕。

