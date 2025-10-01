快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

台灣高鐵中秋節疏運加開111班次 離峰時段仍有座位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵（2633）中秋節疏運(10月2日-10月7日)即將展開，總計6天加開111班次列車、提供1083班次的旅運服務，截至1日上午11時止，共有54萬4千人次完成訂票。其中，仍有空位的離峰時段，包括南下：10月4日(六)下午17:30以後；10月5日(日)全天雙向。

台灣高鐵公司特別提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。台灣高鐵公司預估，中秋節疏運期間的尖峰時段將落在10月3日(五)下午至晚間之南下方向，以及收假日10月6日(一)之北上方向，高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。另建議對號座旅客，預先透過「T-EX行動購票」App或便利商店完成取票，並預留更充裕時間提前到站搭車，確保行程順暢。

為加強服務台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節 (1至4車及8至12車)，以加強服務自由座旅客；總計中秋節疏運期間將提供24班次 (南下12班、北上12班) 的9節自由座區間列車，敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

此外，台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間，讓行程更順暢、出遊更順心。

疏運期間預期尖峰時段將有大量旅客同時搭車，提醒旅客應預留更充裕時間、提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。此外，台灣高鐵公司也呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互體諒禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓下車旅客；此外，因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品占用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。

中秋節

延伸閱讀

連假結束數百旅客滯留金門 客輪加班機投入疏運

台中海洋館中秋節當天送暖 邀低收入戶居民免費入館同樂

百年罕見！中秋節齊聚「四大吉兆」…拜拜求財、許願能量放大

準麥德姆颱風周五周六影響花東 氣象署：中秋節連假天氣穩定

相關新聞

18歲新鮮人注意！駕照管理新規曝光 未來考照變更難「機車也要路考」

新北三峽嚴重事故釀4死12傷，考照及換照制度受到外界關注，交通部重新規畫並今天推出「駕照管理三策略」，共有3大策略17項...

菲律賓規模6.9地震相當11.3顆原子 專家警告恐有更大主震

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

不運動也能瘦？減重新藥猛健樂爆紅 骨科醫師提醒肌肉流失

不用運動、不刻意節食就能減重，許多人視為夢幻的藥物「猛健樂」（Mounjaro）今年6月經食藥署（TFDA）核准新增「減...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

北捷婦人要求讓位遭踹飛 苦苓逆風質疑乘客：你其實沒資格坐優先席

台北捷運近日發生讓座糾紛，一名婦人因為想要坐優先席，用袋子攻擊坐在位置上的年輕人，怎料反遭對方出腳猛踹，事件引發熱議。對此，資深媒體人苦苓在臉書發文，質疑踹人乘客的行為是否合理。

以為只是脹氣…她35歲不菸不酒竟胃癌末期 醫：年輕女性常見

不少人認為胃癌只會出現在中老年人身上，但臨床案例顯示，年輕族群同樣不能掉以輕心！腸胃科醫師林相宏分享，一名35歲女子因長期胃脹氣、打嗝，自行服用胃藥後症狀斷斷續續，直到最近胃痛到難以忍受才就醫，結果檢查竟發現已是末期胃癌，癌細胞甚至擴散至整個腹腔，錯失了手術治療的黃金時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。