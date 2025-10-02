啦啦隊女神「檸檬」公開私房應援秘技！洽洽香瓜子抽現金，熱血棒球祭！

熱血的棒球祭來啦！每當球場燈光亮起、觀眾席吶喊聲此起彼落，手上怎麼能少了那包「超涮嘴」的應援良伴？人氣啦啦隊女孩檸檬笑說：「看球賽沒有瓜子，就像應援沒有加油聲一樣不完整！」她還大方分享自己的「應援秘技」────吃瓜子也要像比賽一樣，快狠準才過癮！

人氣啦啦隊女孩檸檬看球賽必配洽洽香瓜子。 圖／味丹企業提供

最先登場的當然是經典款「海鹽瓜子」。鹹香的海鹽搭上葵瓜子的自然甘甜，越嗑越上癮，根本停不下來。每一口都是直球對決，贏得精彩！檸檬形容：「就像在啦啦隊連跳一百次應援都不會出錯，因為這滋味怎麼吃都對味！」

什麼！要被追平了？球賽最緊張的時候，怎麼能只靠基礎招式？這時候必須派出重量級的「松露瓜子」！嚴選七道工法細心製作，一入口，松露的獨特香氣立刻在嘴裡散開，瞬間提升整體氣勢。就像在比賽進入拉鋸戰時，球員放手一搏、全力以赴，這份濃郁的滋味正好替你壯膽加油。

「松露瓜子」嚴選七道工法細心製作，獨特風味一試難忘。 圖／味丹企業提供

當然，球賽最讓人心跳加速的瞬間，就是全場屏息等待、再突然火力全開迎向逆轉勝！這時，怎麼能錯過最帶勁的「椒麻瓜子」？椒香四溢、麻爽口感，一口下去超過癮，彷彿與球隊並肩衝刺，享受那股酣暢淋漓的快感。

圖／味丹企業提供

圖／味丹企業提供

如果你想替支持的球隊送上一份甜蜜的力量，「焦糖瓜子」就是最佳選擇。焦糖香甜卻不膩口，顆顆飽滿的甜香好滋味，讓緊張的氣氛中多了一絲幸福氛圍，好像為比賽加上了一層浪漫的濾鏡，讓你甜蜜應援，活力滿滿！

洽洽香瓜子四種口味，詮釋球賽不同氛圍與精采時刻。 圖／味丹企業提供

四種風味，各有精彩，就像一場比賽的不同節奏。無論是經典耐吃的海鹽、濃郁奢華的松露、熱血刺激的椒麻，還是甜蜜療癒的焦糖，都能成為你球賽應援的最佳拍檔。難怪球迷們都說：「看球就是要配洽洽，手停不了、嘴停不了，一嗑就停不下來！」

看棒球，吃瓜子，抽大獎，讓你熱血整個棒球祭！ 圖／味丹企業提供

現在，洽洽還加碼推出期間限定活動！即日起至11月30日，購買任一風味瓜子，只要憑發票登錄，就有機會抽中萬元現金獎，讓你好吃好嗑之餘，更有機會把大獎帶回家。

這個棒球祭，不只球員在場上全力揮棒，你也可以用洽洽瓜子為喜愛的球隊吶喊加油，熱血整個棒球祭，讓海鹽、松露、椒麻、焦糖瓜子組成最強陣容，成為你的最香應援神隊友！