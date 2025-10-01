快訊

考照、回訓、換照都有改！駕照管理3大策略17項措施 上路時程1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今公布「駕駛管理三策略」全新改革措施規畫，3大策略17項措施時程一次看。圖／交通部公路局提供
交通部今公布「駕駛管理三策略」全新改革措施規畫，3大策略17項措施時程一次看。圖／交通部公路局提供

為培養駕駛人養成主動停讓文化，使駕駛人具備足夠能力可安全駕駛，交通部今公布「駕駛管理三策略」全新改革措施規畫，包含3大策略17項措施，推動期程從115至116年，交通部政務次長陳彥伯表示，盼透過這樣方式能全面展開、改革，進而讓交通安全能更精進。

駕駛管理3大策略為考照制度、回訓制度、換照制度，而17項措施的上路時程，115年上半年將推動9項策略，包含1月強化以人為本駕駛訓練項目、機車筆試試題改全選擇題、主動關懷高齡者、70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋。

115年3月小型車/大型車場考增加停讓項目、特定違規累犯施以講習（矯正防制班）；115年5月實施高齡換照新制，包含體格檢查、認知功能測驗、免費教育訓練；115年6月汽車筆試試題改全選擇題、吊銷駕照禁考3年以上重新考照、強制上駕訓班。

115年下半年推動6項策略，包含9月實施機車道路駕駛訓練、增加未滿18歲無照駕駛再犯班、道安講習延長講習再犯班、酒駕再犯班時數。

115年12月策略包含小型車道考增加路線數並延長路線長度、小型車道考增加無號誌路口項目、75歲以上高齡者違規致肇事，須自費至駕訓班完成實地訓練才可換照。

116年上半年有1項策略，116年3月將推動汽機車導入駕駛模擬器訓練；116年下半年1項政策，10月將推度機車分區試辦道考。

車道 駕照 高齡者

