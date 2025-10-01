奇美博物館首辦歐洲兵器文化體驗 邀武術專家授課
奇美博物館擁有豐富兵器收藏，館方首度以歐洲兵器為主題，將於11月1日推出一日限定體驗活動，邀請來自歐洲的西洋武術專家授課，透過導覽與實作，體驗西洋武術歷史文化。
奇美博物館人員今天告訴中央社記者，奇美博物館公開展示來自世界各大洲古兵器，呈現多元工藝與文化特色，此次體驗活動結合「大師講座」與「大師工作坊」，呈現歐洲兵器與西洋武術歷史、文化與實戰魅力。
館方指出，系列活動共分為兩場，全程以英文授課，現場提供中文口譯，11月1日上午進行大師講座「從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進」，帶領觀眾探索歐洲武術從中世紀至巴洛克時期發展，透過操作示範與互動問答，讓觀眾輕鬆理解歐洲武術精髓。
館方指出，當天下午舉辦大師工作坊「西洋劍士養成術」，由講師帶領觀眾走入館內兵器廳，導覽解說奇美典藏競技兵器，接著回到工作坊學習長劍與西洋劍基礎技巧，並比較義大利、法國、西班牙三大流派差異。
館方指出，學員將在專業指導下使用木製練習劍進行操作，感受成為「西洋劍士」的震撼魅力，透過導覽與實作，體驗西洋武術歷史厚度與文化細膩；活動今天起開放報名，大師講座限額250人、大師工作坊限額30人，邀請民眾走進橫跨中世紀至近代的武術旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言