奇美博物館首辦歐洲兵器文化體驗 邀武術專家授課

中央社／ 台南1日電
奇美博物館擁有豐富兵器收藏，館方首度以歐洲兵器為主題，將於11月1日推出一日限定體驗活動，邀請來自歐洲的西洋武術專家授課，透過導覽與實作，體驗西洋武術歷史文化。

奇美博物館人員今天告訴中央社記者，奇美博物館公開展示來自世界各大洲古兵器，呈現多元工藝與文化特色，此次體驗活動結合「大師講座」與「大師工作坊」，呈現歐洲兵器與西洋武術歷史、文化與實戰魅力。

館方指出，系列活動共分為兩場，全程以英文授課，現場提供中文口譯，11月1日上午進行大師講座「從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進」，帶領觀眾探索歐洲武術從中世紀至巴洛克時期發展，透過操作示範與互動問答，讓觀眾輕鬆理解歐洲武術精髓。

館方指出，當天下午舉辦大師工作坊「西洋劍士養成術」，由講師帶領觀眾走入館內兵器廳，導覽解說奇美典藏競技兵器，接著回到工作坊學習長劍與西洋劍基礎技巧，並比較義大利、法國、西班牙三大流派差異。

館方指出，學員將在專業指導下使用木製練習劍進行操作，感受成為「西洋劍士」的震撼魅力，透過導覽與實作，體驗西洋武術歷史厚度與文化細膩；活動今天起開放報名，大師講座限額250人、大師工作坊限額30人，邀請民眾走進橫跨中世紀至近代的武術旅程。

