駕照管理新規曝光！違規累犯增矯正防制班、高齡換照政策1次看

新北三峽嚴重事故釀4死12傷，高齡駕照議題成關注焦點，交通部先前決議將現行法規75歲以上駕駛每3年換1次駕照，下修為70歲以上，且加強認知功能測驗、交通安全課程講習，交通部推出的「駕照管理三策略」中，再新增矯正防制班，針對特定違規累犯施以講習。

為協助違規駕駛人矯正違規行為，強化違規者的安全駕駛意識，針對回訓制度提出3項方案，包含矯正防制班、新增課程內容、吊銷駕照禁考3年以上重考強制完成駕訓。

公路局說明，矯正防制班新增3項違規行為，包含闖紅燈、支線道為讓幹線道先行，以及行近未設行車管制號誌的行人穿越道、學校、醫院等，未依規定減速。

新增課程內容包含新增未滿18歲無照駕駛再犯班，公路局說明，現行開設未滿18歲無照駕駛違規回訓班，但未來針對累犯再開回訓班，上課時間從3小時延長至6小時；另講習再犯班時數，從原本的4小時，延長至6小時；酒駕再犯班時數也從12小時延至15小時。舉凡違規回訓課程費用，每小時為200元。

高齡換照部分，公路局指出，現行高風險駕駛人換照措施，從113年10月31日起，針對較風險駕駛人（駕照受吊扣或吊銷處分者）按違規程度分級換發短期駕照，統計截至114年7月共2659人換（發）駕照，高風險駕駛人重領照後，有96％無再有違規。

未來高齡駕駛人換照制度部分，70歲就須進行換照測驗，通過後才能核發至75歲的駕照，之後75歲再換照一次。70歲換照測驗包含體格檢查、免費安全教育課程、安全感知體驗，全數通過後才能換照；75歲以上者換照時除須接受上述3項測驗外，還增加認知功能測驗、肇事者自費實地測驗。

換照制度部分，協助高齡駕駛安全駕駛也有3項方案，包含分級關懷、教育課程、檢測項目。分級關懷從115年1月開始，主動通知關懷常見違規矯正、主動繳回駕照補助乘車優惠回饋（含計程車）；115年5月換照關懷新制，從70歲一換到75歲，75歲維持3年一換。