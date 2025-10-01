影／公費流感及新冠疫苗二階段開打 「鏟子超人」也可接種

衛生福利部長石崇良、次長莊人祥、疾管署長羅一鈞、副署長曾淑慧、組長楊靖慧、組長池宜倩、防疫大使蔡振南及前中職啦啦隊Lamigirls妍言及女兒淼淼等下午一同出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，提升雙重防護力、全家健康又安心。

石崇良、莊人祥、蔡振南及妍言女兒淼淼現場率先接種，呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，提升雙重防護力、全家健康又安心。公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自10月1日起，65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段自11月1日起50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。花蓮光復災區的「鏟子超人」、志工也在疫苗接種之列，今年提供約648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，來確保全民獲得足夠防護力。