影／公費流感及新冠疫苗二階段開打 「鏟子超人」也可接種
衛生福利部長石崇良、次長莊人祥、疾管署長羅一鈞、副署長曾淑慧、組長楊靖慧、組長池宜倩、防疫大使蔡振南及前中職啦啦隊Lamigirls妍言及女兒淼淼等下午一同出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，提升雙重防護力、全家健康又安心。
石崇良、莊人祥、蔡振南及妍言女兒淼淼現場率先接種，呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，提升雙重防護力、全家健康又安心。公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自10月1日起，65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段自11月1日起50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。花蓮光復災區的「鏟子超人」、志工也在疫苗接種之列，今年提供約648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，來確保全民獲得足夠防護力。
石崇良受訪時表示，人口的移動容易有流感升溫的問題，也呼應疾管署長羅一鈞，在投入災區救災服務的「三保」，裝備的保護、飲食的保護、清潔的保護都很重要，石崇良表示流感的疫情是升溫的，今年流感來的比較早，流感與新冠疫情也經常交替，也呼籲先打這兩種，對於高齡者肺炎鏈球菌疫苗擇日再施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言