影／公費流感及新冠疫苗二階段開打 「鏟子超人」也可接種

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
衛生福利部長石崇良（左二）、防疫大使蔡振南（右二）等下午一同出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，一同接種流感及新冠疫苗。記者黃義書／攝影
衛生福利部長石崇良、次長莊人祥、疾管署長羅一鈞、副署長曾淑慧、組長楊靖慧、組長池宜倩、防疫大使蔡振南及前中職啦啦隊Lamigirls妍言及女兒淼淼等下午一同出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，提升雙重防護力、全家健康又安心。

石崇良、莊人祥、蔡振南及妍言女兒淼淼現場率先接種，呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，提升雙重防護力、全家健康又安心。公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自10月1日起，65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段自11月1日起50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。花蓮光復災區的「鏟子超人」、志工也在疫苗接種之列，今年提供約648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，來確保全民獲得足夠防護力。

石崇良受訪時表示，人口的移動容易有流感升溫的問題，也呼應疾管署長羅一鈞，在投入災區救災服務的「三保」，裝備的保護、飲食的保護、清潔的保護都很重要，石崇良表示流感的疫情是升溫的，今年流感來的比較早，流感與新冠疫情也經常交替，也呼籲先打這兩種，對於高齡者肺炎鏈球菌疫苗擇日再施打。

衛生福利部長石崇良（左四）、次長莊人祥（左三）、疾管署長羅一鈞（右二）、副署長曾淑慧（左二）、組長楊靖慧（左一）、組長池宜倩（右一）、防疫大使蔡振南（右五）及前中職啦啦隊Lamigirls妍言（右三）及女兒淼淼（右四）等下午一同出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。記者黃義書／攝影
衛生福利部長石崇良下午一同出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。呼籲符合公費流感及新冠疫苗第一階段施打資格的民眾，左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗。記者黃義書／攝影
前中職啦啦隊Lamigirls妍言及女兒淼淼下午出席疾病管制署舉辦「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。妍言的女兒淼淼也現場接種流感疫苗。記者黃義書／攝影
