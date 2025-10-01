中秋吃藥配柚子恐「吃不消」 營養師：恐讓藥效超速、增加副作用

中秋佳節將至，家家戶戶團圓吃柚子、啖月餅，但這兩樣食物各有影響藥物、增加熱量的風險。癌症關懷基金會營養師黃書宜表示，柚子是高纖、低熱量的水果，但若與藥物一起食用，可能會引發藥物交互作用，尤其是影響代謝而讓藥物在體內濃度升高，會讓藥效超速、過強。

黃書宜表示，柚子和葡萄柚一樣含有「呋喃香豆素」（furanocoumarin），會抑制體內負責代謝特定藥物的CYP3A4酵素。當酵素被抑制時，藥物分解速度減慢、停留體內時間延長，血中藥物濃度升高。等於無形中吃下過量藥物，而且柚子對藥效的影響可持續數小時甚至2、3天，別以為隔餐吃就沒事。

常見可能與柚子產生交互作用的藥物，包括、降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑、抗憂鬱及焦慮藥物、抗癌藥物等。黃書宜建議，若正在服用上述藥物，每日柚子攝取量應控制在半碗（小於100克）內，並請醫師或營養師評估，避免因藥物代謝受阻而影響治療安全。

市面上常見的文旦、白柚、西施蜜柚、紅寶石葡萄柚、青皮葡萄柚，營養組成各有特色。文旦的維生素C含量最高，有助於提升免疫力；青皮葡萄柚的熱量最低，僅51大卡，適合體重控制族群；紅寶石葡萄柚的維生素A豐富，有助於視力。黃書宜提醒，沒有服藥者仍要注意攝取量，一日約為4瓣或6瓣，並避免空腹食用。

中秋節除了柚子，月餅也是必備習俗，不過小小一顆月餅熱量驚人，稍不注意就會超標。國健署提醒，享用月餅前應先看清標示，包括產品內容物、熱量及效期等，一顆月餅的熱量從200大卡到超過700大卡都有，高血糖或高血脂的民眾要多注意營養標示。

近年來市售新型月餅各有特色，常見的款式包括減（低）糖月餅、雜糧月餅、冰皮月餅、迷你月餅等。國健署指出，「減糖」或「低糖」月餅運用天然食材帶出香味，相較於傳統月餅的糖用量低，但主要成分為麵粉、油脂等，所含的熱量仍不容小覷。

冰皮月餅使用糯米粉製成外皮，免去烘烤的步驟，油脂含量較低，但糯米粉不易消化，建議腸胃功能不佳的民眾要適量食用。而迷你月餅縮小了每顆月餅的份量，但口味精緻可能不小心吃過頭，導致血糖容易飆升，感到疲倦、嗜睡。而含有蛋黃的月餅雖然美味，小心膽固醇過高，吃多了心臟受不了。

國健署表示，新型月餅雖然在成分和內容物的使用上各具特色，在攝取時仍應要注意掌握均衡飲食口訣，不以月餅作為正餐，每日飲食仍需吃夠蔬果、蛋白質。搭配清淡茶飲平衡解膩，還能促進消化，讓身體更舒適。