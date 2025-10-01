快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

中國醫大兒童醫院慶11週年 跨專科延續早產兒生命

中央社／ 記者郝雪卿台中1日電
中國醫藥大學兒童醫院1日舉辦11週年院慶，新生兒科醫師蔡明倫（圖）會中說明跨醫療團隊成功為高風險早產兒提供完整治療與照護的過程。中央社
中國醫藥大學兒童醫院1日舉辦11週年院慶，新生兒科醫師蔡明倫（圖）會中說明跨醫療團隊成功為高風險早產兒提供完整治療與照護的過程。中央社

中國醫藥大學兒童醫院今天在11週年院慶中，發表在兒童醫療治療個案照護成果，包括跨專科合作延續早產兒生命，及成功救治患有罕見且會致命的「氣管口腫瘤女童

中國醫大兒童醫院今天舉辦「11週年院慶感恩音樂會暨特色醫療記者會」，邀請病童、家屬等齊聚一堂，共同見證守護兒童健康的歷程。

兒童醫院院長王志堯致詞說，開院11年以來，無論是新生兒照護、癌症治療、罕見疾病診療及重症治療等方面，都有重大突破，並致力於兒童醫療的發展。

在活動中，由新生兒科醫師蔡明倫帶領跨醫療團隊分享新生兒高風險治療照護成果，他說，孕婦於懷孕第18週時被診斷出羊水過少、疑似胎兒腎臟發育不全，孕婦與家人最終選擇與醫療團隊共同努力面對治療。

蔡明倫表示，孕婦懷孕第28週時產下體重1100公克的女嬰，女嬰出生即合併呼吸窘迫、先天性腎臟病、動脈導管未閉及聽力受損，女嬰歷經113天的新生兒加護與過渡病房的系統性照護後出院，並在門診持續追蹤至今，整體情況穩定。

還有1名3歲女童被診斷患有罕見且會致命的「氣管口腫瘤」，兒童醫院副院長宋文舉表示，女童檢查發現喉部氣管口有一顆巨大褚紅色腫瘤，完全堵塞氣管口，隨時面臨呼吸阻塞危急情況。

宋文舉率領的醫療團隊與家屬討論後，因顧慮女童無法安全地再去做其他檢查及危急緊迫性，最終採取「宋氏呼吸法」，搭配軟式氣管鏡與雷射消除手術將腫瘤切除，40分鐘內即完成手術，並維持呼吸穩定，讓女童完全免於氣管切開，術後1週就能出院，後續追蹤也顯示氣管口結構恢復正常，腫瘤未再復發。

腫瘤 女童 新生兒

延伸閱讀

公費流感、新冠疫苗今起開打 屏東縣醫療團隊提供入校施打

RSV全齡防治／一人接種，兩人受惠　林芯伃：孕婦施打RSV疫苗可保護新生兒

彰基「早產兒回娘家」見證小小奇蹟 魔術師大衛父女同台最動人

無照保母大力搖晃女嬰致腦傷失明 法院判賠逾3400萬元

相關新聞

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

國民黨主席候選人鄭麗文昨晚間到台中市和市長盧秀燕一起「吃播」他們大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」過程中，鄭麗文發現盧秀燕...

藝術走入醫院 嘉基「浪漫三重奏」免費音樂會邀社區同樂

在專業而繁忙的醫療工作之外，音樂總能帶來一份柔和的撫慰。嘉義基督教醫院希望將人文關懷注入醫療環境，本月11日下午於路加堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。