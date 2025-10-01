中國醫大兒童醫院慶11週年 跨專科延續早產兒生命

中國醫藥大學兒童醫院今天在11週年院慶中，發表在兒童醫療治療個案照護成果，包括跨專科合作延續早產兒生命，及成功救治患有罕見且會致命的「氣管口腫瘤」女童。

中國醫大兒童醫院今天舉辦「11週年院慶感恩音樂會暨特色醫療記者會」，邀請病童、家屬等齊聚一堂，共同見證守護兒童健康的歷程。

兒童醫院院長王志堯致詞說，開院11年以來，無論是新生兒照護、癌症治療、罕見疾病診療及重症治療等方面，都有重大突破，並致力於兒童醫療的發展。

在活動中，由新生兒科醫師蔡明倫帶領跨醫療團隊分享新生兒高風險治療照護成果，他說，孕婦於懷孕第18週時被診斷出羊水過少、疑似胎兒腎臟發育不全，孕婦與家人最終選擇與醫療團隊共同努力面對治療。

蔡明倫表示，孕婦懷孕第28週時產下體重1100公克的女嬰，女嬰出生即合併呼吸窘迫、先天性腎臟病、動脈導管未閉及聽力受損，女嬰歷經113天的新生兒加護與過渡病房的系統性照護後出院，並在門診持續追蹤至今，整體情況穩定。

還有1名3歲女童被診斷患有罕見且會致命的「氣管口腫瘤」，兒童醫院副院長宋文舉表示，女童檢查發現喉部氣管口有一顆巨大褚紅色腫瘤，完全堵塞氣管口，隨時面臨呼吸阻塞危急情況。

宋文舉率領的醫療團隊與家屬討論後，因顧慮女童無法安全地再去做其他檢查及危急緊迫性，最終採取「宋氏呼吸法」，搭配軟式氣管鏡與雷射消除手術將腫瘤切除，40分鐘內即完成手術，並維持呼吸穩定，讓女童完全免於氣管切開，術後1週就能出院，後續追蹤也顯示氣管口結構恢復正常，腫瘤未再復發。