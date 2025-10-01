18歲新鮮人注意！駕照管理新規曝光 未來考照變更難「機車也要路考」

新北三峽嚴重事故釀4死12傷，考照及換照制度受到外界關注，交通部重新規畫並今天推出「駕照管理三策略」，共有3大策略17項措施，其中，受到最大衝擊為18歲考照者，未來除機車筆試加嚴外，還首度曝光新增機車路考、機車道路駕駛訓練、未滿18歲無照駕駛再犯班等6項新規定，未來新鮮人考照將變更難。

根據統計，我國車輛數比率為機車約1466萬輛，占63％；小型車742萬輛，占32％；大型車約21萬輛，占1％；在交通事故分析，113年各車種肇事統計，機車占60％、小型車38％、大型車2％。公路局指出，共同肇因與常見違規主因多屬「人為駕駛習慣」所致。

為讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力，交通部公路局就3大面向改革駕照管理制度，包含加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，依方案特性，將於115年1月起分階段推動17項改革措施，完備國內駕駛人管理及關懷制度，加強取得駕駛執照所應具備的法令遵循及駕駛道德鑑別度，以幫助達成每年降低7%死亡人數的道安防制目標。

其中，受到最大衝擊的為18歲考照新鮮人，為加強考照鑑別度，將會提高筆試難度，汽機車考照試題全改選擇題，機車考照提高危險感知情境題比率，汽車考照則增加危險感知情境題；大、小型車場考增加停讓項目，並要求考驗動作。

小型車路考部分新增無號誌路口項目及路線數並延長路線長度。此外，公路局還針對18歲汽機車考照者，推動「機車道路駕駛訓練」、「導入汽機車駕駛模擬器」。