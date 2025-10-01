快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷婦人要求讓位遭踹飛 苦苓逆風質疑乘客：你其實沒資格坐優先席

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷一名年輕乘客，因不滿老婦要求讓座還打人而踹飛對方。圖擷自Threads
北捷一名年輕乘客，因不滿老婦要求讓座還打人而踹飛對方。圖擷自Threads

台北捷運近日發生讓座糾紛，一名婦人因為想要坐優先席，用袋子攻擊坐在位置上的年輕人，怎料反遭對方出腳猛踹，事件引發熱議。對此，資深媒體人苦苓在臉書發文，質疑踹人乘客的行為是否合理。

苦苓指出，雖然許多人對年輕乘客的行為拍手叫好，但他質疑「既然車上還有很多空位，你為什麼偏偏要去坐你其實沒有資格坐的優先席？」苦苓表示，當老婦人要求座位時，他也不明白年輕乘客為何不願讓出？即便阿嬤言行過激，乘客仍有其他方式應對，卻選擇以猛烈一腳回擊，「為什麼一定要採取激烈的攻擊方式？」很多人可能覺得「很爽」，但這名乘客已經犯法了。

他進一步提出，如果老婦人提告傷害罪並要求和解，男子是否願意道歉？若因此留下前科，又是否值得？甚至反問，「若騷擾你的是一位壯漢，你還會做出同樣的反擊嗎？」苦苓強調，希望所有替該乘客叫好的人，也能思考「什麼才是真正的正義」。

今年7月15日立法院已通過《身心障礙者權益保障法》第53條修正案，將「博愛座」更名為「優先席」，並明定優先對象為「身心障礙者及其他有實際需要者」，不再僅限於老弱婦孺。

優先席 台北捷運 博愛座 年輕人 立法院 苦苓

延伸閱讀

唐從聖逆風挺「北捷遭踹飛阿嬤」　列10原因盼將心比心

優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

捷運博愛座衝突…長輩遭一腳踹飛！律師：是「優先席」而非專屬席

想坐博愛座被踹飛 前中研院研究員竟成竊盜慣犯...黑歷史曝光

相關新聞

18歲新鮮人注意！駕照管理新規曝光 未來考照變更難「機車也要路考」

新北三峽嚴重事故釀4死12傷，考照及換照制度受到外界關注，交通部重新規畫並今天推出「駕照管理三策略」，共有3大策略17項...

菲律賓規模6.9地震相當11.3顆原子 專家警告恐有更大主震

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

不運動也能瘦？減重新藥猛健樂爆紅 骨科醫師提醒肌肉流失

不用運動、不刻意節食就能減重，許多人視為夢幻的藥物「猛健樂」（Mounjaro）今年6月經食藥署（TFDA）核准新增「減...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

北捷婦人要求讓位遭踹飛 苦苓逆風質疑乘客：你其實沒資格坐優先席

台北捷運近日發生讓座糾紛，一名婦人因為想要坐優先席，用袋子攻擊坐在位置上的年輕人，怎料反遭對方出腳猛踹，事件引發熱議。對此，資深媒體人苦苓在臉書發文，質疑踹人乘客的行為是否合理。

以為只是脹氣…她35歲不菸不酒竟胃癌末期 醫：年輕女性常見

不少人認為胃癌只會出現在中老年人身上，但臨床案例顯示，年輕族群同樣不能掉以輕心！腸胃科醫師林相宏分享，一名35歲女子因長期胃脹氣、打嗝，自行服用胃藥後症狀斷斷續續，直到最近胃痛到難以忍受才就醫，結果檢查竟發現已是末期胃癌，癌細胞甚至擴散至整個腹腔，錯失了手術治療的黃金時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。