北捷婦人要求讓位遭踹飛 苦苓逆風質疑乘客：你其實沒資格坐優先席

台北捷運近日發生讓座糾紛，一名婦人因為想要坐優先席，用袋子攻擊坐在位置上的年輕人，怎料反遭對方出腳猛踹，事件引發熱議。對此，資深媒體人苦苓在臉書發文，質疑踹人乘客的行為是否合理。

苦苓指出，雖然許多人對年輕乘客的行為拍手叫好，但他質疑「既然車上還有很多空位，你為什麼偏偏要去坐你其實沒有資格坐的優先席？」苦苓表示，當老婦人要求座位時，他也不明白年輕乘客為何不願讓出？即便阿嬤言行過激，乘客仍有其他方式應對，卻選擇以猛烈一腳回擊，「為什麼一定要採取激烈的攻擊方式？」很多人可能覺得「很爽」，但這名乘客已經犯法了。

他進一步提出，如果老婦人提告傷害罪並要求和解，男子是否願意道歉？若因此留下前科，又是否值得？甚至反問，「若騷擾你的是一位壯漢，你還會做出同樣的反擊嗎？」苦苓強調，希望所有替該乘客叫好的人，也能思考「什麼才是真正的正義」。

今年7月15日立法院已通過《身心障礙者權益保障法》第53條修正案，將「博愛座」更名為「優先席」，並明定優先對象為「身心障礙者及其他有實際需要者」，不再僅限於老弱婦孺。