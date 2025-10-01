菲律賓規模6.9地震相當11.3顆原子 專家警告恐有更大主震

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並致力恢復水電供應。地震專家示警，規模6.9地震釋放能量相當11.3顆原子彈，目前已有4起規模5以上餘震，預估未來一周還有規模6以上餘震，預估最大可達到6.4，也不排除還有更大強震。

根據《ETtoday新聞雲》報導，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋今（1日）表示，規模6.9地震釋放能量相當11.3顆原子彈，地震原因是菲律賓大斷層活動造成，目前已有4起規模5以上餘震，預估未來一周還有規模6以上餘震，估最大可達到6.4，由於2013年10月宿霧島旁也發生過規模7.1強震，也不排除還有更大強震。

郭鎧紋進一步分析指出，菲律賓主要有3條大構造，最西邊是馬尼拉海溝，最東邊菲律賓海溝，中間則是菲律賓大斷層，馬尼拉海溝向東邊隱沒，菲律賓海溝則向西隱沒，導致菲律賓地震、火山活動相當活躍，甚至海嘯相當頻繁，其中火山帶就從印尼往北穿越菲律賓，並往北延伸到蘭嶼、綠島附近。

郭鎧紋日前受訪時表示，今年2至3月地球屬平靜狀態，但3月28日緬甸發生地震後，地震活動明顯增加，今年以來全球已發生90起規模6以上地震，規模6至7地震則非常頻繁，顯示全世界已進入地震活躍期，預估未來規模8以上地震會很頻繁。