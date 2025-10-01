加快身障輔具審查 衛福部新制「民間可提案」 最快118年新增補助項目

全台身障族群人數逾120萬人，多數身障者必須使用輪椅、助聽器等「生活輔具」，補助金額及項目，由「身心障礙者輔具費用補助基準表」規範。衛福部近期公告新規，因應科技輔具推陳出新，未來身障團體、地方政府等單位均可提出輔具項目修訂，由審議小組共同決定是否納入，預估可加快審查進度，每3年修訂一次。

衛福部社家署公告「身心障礙者輔具費用補助基準表修正作業原則」、「身心障礙者輔具補助項目審議小組設置及運作要點」2項新規，副署長張美美說，民間團體反應，輔具補助項目修正時間間隔太長，上次修正時間超過十年，由於科技進步，輔具項目推陳出新，市面上有新型輔具出現、舊型輔具遭淘汰，為此，盼透過前述2項新規，加速審查進度。

張美美說，過去輔具修訂基準，是由衛福部搜集民間意見，本次新規公告後，地方主管機關、全台各縣市40處輔具中心、復健相關醫事機構、護理機構、醫事團體、社福機構、身障團體、輔具相關專業團體等，都可提出修訂需求，這些單位在第一線服務民眾，接獲民眾反映特定輔具項目沒有補助時，可循機制向中央提出，藉此了解民眾需求，預計明年元旦開始接受提案。

衛福部收集前述單位提出的輔具補助修訂內容後，將依規定排除醫療輔具、已獲健保給付項目，及由其他補助辦法給付項目，並確認提案輔具若為醫療器材，符合衛福部食藥署相關規定，逐案評估後，送交新設置的審議會審查，審查委員組成依新規，需有地方及中央主管機關，如經濟部標檢局、食藥署等代表，以及身障團體、地方學者專家等，由社家署搜集名單，衛福部長勾選而定。

張美美表示，審查委員任期3年，委員數量21至25人，考量輔具項目多元且複雜，除委員聘用上會平衡不同障別團體，如有需要時，依規定可邀專家、身障團體列席，諮詢專業意見，目前預估，每次審查時間約3至4個月，實際時間依照案件數量而定，考量輔具補助還需通知地方政府編列預算，而預算編列必須提前一年，預估新規上路後，可每3年一輪更新輔具補助基準。

張美美指出，明年元旦開放各界提案後，依前述程序，如有新輔具項目列入補助，預計將在117年2月通知地方政府編列預算，下半年各地方政府議會審議通過後，最快可從118年1月通過，並開始補助身障者使用這些新型輔具。另，本次輔具基準修訂時，參考衛福部不同單位新增補助或給付項目運作模式，本次新設機制，類似健保藥品給付審議方式，力求快速、縝密。