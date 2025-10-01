以為只是脹氣…她35歲不菸不酒竟胃癌末期 醫：年輕女性常見

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名35歲女子因長期胃脹氣、打嗝，自行服用胃藥後症狀斷斷續續，直到最近胃痛到難以忍受才就醫，結果檢查竟發現已是末期胃癌。示意圖／ingimage
一名35歲女子因長期胃脹氣、打嗝，自行服用胃藥後症狀斷斷續續，直到最近胃痛到難以忍受才就醫，結果檢查竟發現已是末期胃癌。示意圖／ingimage

不少人認為胃癌只會出現在中老年人身上，但臨床案例顯示，年輕族群同樣不能掉以輕心！腸胃科醫師林相宏分享，一名35歲女子因長期胃脹氣、打嗝，自行服用胃藥後症狀斷斷續續，直到最近胃痛到難以忍受才就醫，結果檢查竟發現已是末期胃癌，癌細胞甚至擴散至整個腹腔，錯失了手術治療的黃金時機。

林相宏在臉書指出，約有15％的胃癌患者年齡小於40歲，而這名女子半年前就出現胃口變小、食量下降等異常狀況，原本一餐能吃下一個便當，後來只剩半個便當，到最後甚至只能勉強吃5、6口，體重半年內下降6公。起初女子以為只是小毛病，後來胃痛嚴重到必須坐著才能入睡。

就醫檢查結果顯示，女子胃部有一個邊界不規則、深而大的潰瘍，病理切片確診為胃癌，雖立即安排手術，但術中發現癌細胞已廣泛轉移，確定為末期。進一步詢問得知，她雖不抽菸、不喝酒，但有胃癌家族史，加上三餐不定時、餓了才吃、不愛吃水果，這些都可能是年輕就罹癌的風險因素。

林相宏提醒，臨床上「分化不良型胃癌」常見於年輕女性，具有三大特色：

好發於年輕女性：可能與荷爾蒙有關。

容易轉移、預後不佳：比一般胃癌更易侵犯淋巴與其他器官。

初期症狀隱匿：等到出現明顯不適，多半已進展至晚期。

林相宏強調，若出現胃脹氣、胃痛、食慾下降等持續性不適，應儘早就醫檢查，尤其是本身有幽門螺旋桿菌感染、胃癌家族史、菸酒習慣，或平日偏愛燒烤、煙燻、紅肉、少吃蔬果的人，更要提高警覺，才能避免延誤病情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

