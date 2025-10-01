快訊

不運動也能瘦?減重新藥猛健樂爆紅 骨科醫師提醒肌肉流失

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，猛健樂帶來的體重下降雖主要來自脂肪減少，但約有25%來自減掉體重，意即肌肉量也隨之減少。圖／東元醫院提供
東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，猛健樂帶來的體重下降雖主要來自脂肪減少，但約有25%來自減掉體重，意即肌肉量也隨之減少。圖／東元醫院提供

不用運動、不刻意節食就能減重，許多人視為夢幻的藥物「猛健樂」（Mounjaro）今年6月經食藥署（TFDA）核准新增「減重適應症」，隨即成為詢問度極高的藥物。不過骨科醫師提醒，藥物雖能幫助控制體重，但仍須配合飲食與運動，才能避免減掉肌肉，維持健康體態。

東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，猛健樂是一種「雙重腸泌素受體激動劑」（dual GIP/GLP-1 receptor agonist），能讓身體誤以為已經吃飽，進而降低食量，並調控胰島素、升糖素與飢餓感訊號，有助於血糖與體重管理。

張耀元表示，體重對退化性膝關節炎影響重大。根據2024年新英格蘭醫學期刊（NEJM）研究，使用類似作用機轉的藥物「周纖達」（Semaglutide）患者，不僅體重明顯下降，膝蓋疼痛也減輕、關節功能改善，顯示減重確實能降低關節負擔。

不過根據2022年NEJM另一篇研究顯示，猛健樂帶來的體重下降雖主要來自脂肪減少，但約有25%來自減掉體重，意即肌肉量也隨之減少。張耀元提醒，若使用此藥，務必搭配足夠蛋白質攝取與規律運動，特別是阻力訓練，才能減「脂肪」不減「肌肉」。

「藥物不是萬靈丹，適合的才是最好的」，張耀元強調，民眾在使用前務必諮詢專業醫師，並搭配飲食與運動，才能健康瘦身，減少關節負擔，避免後顧之憂，民眾若想進一步了解減重與運動醫學、關節健康資訊，可上其粉絲專頁（https://facebook.com/dr.sportsmed）查詢。

