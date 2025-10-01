流感疫苗今開打 醫師：民眾摘口罩 A型流感增加 早打早保障

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫院及員生院區今天一早就有不少長輩來等候接種流感疫苗。圖／員榮醫院提供
員榮醫院及員生院區今天一早就有不少長輩來等候接種流感疫苗。圖／員榮醫院提供

公費流感疫苗今天開打，員榮醫療體系員榮醫院及員生院區今天上午就有近百位民眾前來接種，員榮醫院副院長、胸腔內科醫師涂川洲表示，流感疫情已進入流行期，門診呼吸道病人數增加，其中以A型流感病例較多，尤其高齡、慢性病患者與兒童等高危險群應即早來打疫苗，增加防護力。

員榮醫院及員生院區今天一早就有不少長輩來等候接種流感疫苗，涂川洲說，依據疾管署監測資料顯示，流感疫情已進入流行期，其中以A型流感病例較多，不少患者伴隨高燒、全身痠痛與呼吸困難，甚至有年輕人也因併發肺炎或心肌炎而住院，因此打疫苗預防非常重要，尤其對於高齡者、幼兒等族群，一旦演變為重症，會造成嚴重威脅。

涂川洲說，今年因新冠疫情趨緩，許多民眾已不戴口罩，警覺降低，更需要透過疫苗來補強防護，接種流感疫苗不僅可降低感染後發生重症與住院風險，也能減少家人之間交叉傳染機會。

涂川洲呼籲，符合公費接種資格的民眾應儘早接種，避免等到疫情高峰時才急著臨時就醫，流感疫苗可與新冠疫苗同時接種，免去多次奔波；若有高燒、肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛與咳嗽、合併呼吸困難等流感症狀應立即就醫。

彰化縣今年度共採購流感疫苗35萬8130劑，為三價流感疫苗，另由中央提供新冠疫苗（莫德納LP.8.1新病毒株），供符合公費資格民眾施打。

10月1日起第1階段流感公費接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。

第2階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種流感和新冠兩種疫苗，「左流右新」，一次獲得雙重保護。

