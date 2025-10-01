環保調查：民眾環保意識高、行為落差大 循環杯推動遇瓶頸

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
環境部長彭啓明（中）出席生活觀察展開幕記者會，左為全家副營運長王智正、右為RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚。記者楊惠琪／攝影
「在台灣，平均每分鐘就有超過1.7萬根菸蒂被亂丟」，環境部長彭啓明今出席「這還好吧？生活觀察環境展」指出，國人普遍存有「還好吧」心態，造成環境惡化，強調改變生活習慣的重要性。他還說自己剛從花蓮災區回來，災區垃圾量預估至少十萬噸，廢棄物處理問題棘手，他強調要解決垃圾問題，必須從源頭減量著手，並推動循環經濟。

彭啓明指出，環境部已將《資源循環促進法》草案送交行政院審議，目標是建立真正的「循環經濟」。未來法規將導入「延伸生產者責任」概念，要求生產者從產品設計的源頭就要負起責任，「你製造出來的產品，在使用完畢變成垃圾後，你就有責任去處理它」，讓環保不再只是末端的回收，而是從源頭就開始的管理。

RE-THINK重新思考環境教育協會與全家便利商店舉辦「這還好吧？生活觀察環境展」，今起在華山文創園區展出，會中也公布「2025 便利商店環保素養調查」，共回收5805份有效樣本。

調查顯示，民眾環保意識高漲，但行為落差仍大，以滿分5分為評比，民眾對垃圾分類（4.76分）、發票存載具（4.8分）已成日常習慣，但在自帶環保杯（3.91分）與借用循環杯（1.91分）仍推廣不易，主要障礙來自「忘了攜帶」、「不便使用」、「衛生與信任疑慮」。

調查也指出，民眾的環保知識正確率僅58%，問及環保5R的首要原則，多數人仍誤以為Reuse（重複使用）或Reduce（減少）最重要；僅有三成民眾選了正確答案：Refuse（拒絕）。

不過，調查也指出，雖然循環杯推動困難，但多數民眾對超商其他減塑措施抱持高度期待。有超過七成受訪者偏好超商店員使用「廢紙箱製成隔熱墊」取代一次性包材；逾八成不希望店員主動提供吸管，其中有四成希望吸管不要放置櫃台，僅有14.8%希望店員主動提供吸管。

「這還好吧？生活觀察環境展」展區亮點之一，是以1萬7100根菸蒂設置的壓克力菸蒂牆。策展單位指出，台灣每年銷售362億支香菸，25%被隨意棄置，相當於每分鐘就有1萬7100根菸蒂被隨意丟棄，藉此喚起民眾反思。現場另有以超商咖啡業務用牛奶瓶打造的巨型裝置藝術牆，全家超商也在現場展示以牛奶瓶循環再製的塑膠環保袋，為廢棄物賦予新經濟價值。

「這還好吧？生活觀察環境展」現場以超商咖啡業務用牛奶瓶打造的巨型裝置藝術牆。記者楊惠琪／攝影
