中秋烤肉必知！香菇不是越大越好吃 餐廳老闆教挑「最鮮美」秘訣

秋季是享受山珍海味的最佳時節，除了秋刀魚、鮭魚，香氣濃郁的菇類更是餐桌上的焦點。那麼，該怎麼挑選一朵肉質厚實、口感絕佳的香菇呢？根據日媒「テレ朝NEWS」的報導，東京生鮮超市社長傳授了簡單實用的秘訣。

時常出現在電視節目上、擔任生鮮蔬果連鎖超市「AKIDAI」社長，並經營多家餐廳的秋葉弘道指出，判斷香菇是否美味多汁的重點在於「菇傘」，也就是菇類上方的傘狀部分。他強調：「挑選時要看菇傘是否已完全張開？菇傘稍微內包、渾圓飽滿的最好吃。這樣的香菇通常是在最適當的時期採收，肉質更厚，入口時特別鮮美。」

一般來說，儲存過久的香菇菇傘會逐漸張開。若看到菇傘已明顯張開，顯示成熟度過高，不僅水分容易流失，香氣也容易變淡。相較之下，菇傘尚未完全張開的，肉質緊實，氣味濃郁，更能展現菇類特有的鮮甜。

所以，在挑選香菇時，並不是越大朵口感越好，也不是看菇傘內部的紋路，當然也不是挑菇柄的粗細，而是要照蔬果達人所說，確認菇傘是否呈現渾圓內包的狀態。如此一來，無論是用來直接燒烤、拌炒、煮湯或加入火鍋內，才能品嘗到菇類特有的鮮美與厚實多汁的口感。