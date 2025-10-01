威而鋼不只「壯小頭」還能降低69％失智症風險 醫：先注意1事

不少人聽到「威而鋼」第一個聯想到的，可能是男性勃起功能障礙的治療藥物，但近年來研究顯示，它的效用不只侷限於「小頭」，連「大腦」也可能受惠，但服用前要先注意副作用。

泌尿專科醫師黃維倫在臉書分享，阿茲海默症是一種常見的退化性失智症，目前並無有效治癒方法。然而，美國克里夫蘭研究團隊在2021年分析超過723萬人的保險資料庫後發現，威而鋼可降低罹患阿茲海默症約69％的風險，可能與藥物促進神經突觸生成、抑制Tau蛋白異常磷酸化有關。

此外，2024年另一項涵蓋833萬人的統合分析也指出，包括威而鋼在內的PDE5抑制劑，能讓阿茲海默症的發病率下降約五成，效果對男女族群皆適用。不過研究顯示，至少需服用20次以上，才會出現明顯保護作用。

黃維倫解釋，阿茲海默症病理與β-類澱粉蛋白沉積、Tau蛋白過度磷酸化、腦部血流不足有關，而壯陽藥物的原理是擴張微血管、促進血流，因此可能同時改善腦部循環，進一步延緩或降低神經退化風險。

至於是否該為了預防失智而服用？黃維倫提醒，目前雖有樂觀數據，但最佳劑量、服用頻率與適合族群仍待釐清，加上威而鋼可能引發頭痛、噁心或視力模糊等副作用，建議務必先與醫師討論後，再評估是否使用。