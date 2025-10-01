快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

威而鋼不只「壯小頭」還能降低69％失智症風險 醫：先注意1事

聯合新聞網／ 綜合報導
威而鋼不僅能改善男性勃起障礙，如今有研究指出，威而鋼可降低罹患阿茲海默症約69％的風險。美聯社
威而鋼不僅能改善男性勃起障礙，如今有研究指出，威而鋼可降低罹患阿茲海默症約69％的風險。美聯社

不少人聽到「威而鋼」第一個聯想到的，可能是男性勃起功能障礙的治療藥物，但近年來研究顯示，它的效用不只侷限於「小頭」，連「大腦」也可能受惠，但服用前要先注意副作用。

泌尿專科醫師黃維倫在臉書分享阿茲海默症是一種常見的退化性失智症，目前並無有效治癒方法。然而，美國克里夫蘭研究團隊在2021年分析超過723萬人的保險資料庫後發現，威而鋼可降低罹患阿茲海默症約69％的風險，可能與藥物促進神經突觸生成、抑制Tau蛋白異常磷酸化有關。

此外，2024年另一項涵蓋833萬人的統合分析也指出，包括威而鋼在內的PDE5抑制劑，能讓阿茲海默症的發病率下降約五成，效果對男女族群皆適用。不過研究顯示，至少需服用20次以上，才會出現明顯保護作用。

黃維倫解釋，阿茲海默症病理與β-類澱粉蛋白沉積、Tau蛋白過度磷酸化、腦部血流不足有關，而壯陽藥物的原理是擴張微血管、促進血流，因此可能同時改善腦部循環，進一步延緩或降低神經退化風險。

至於是否該為了預防失智而服用？黃維倫提醒，目前雖有樂觀數據，但最佳劑量、服用頻率與適合族群仍待釐清，加上威而鋼可能引發頭痛、噁心或視力模糊等副作用，建議務必先與醫師討論後，再評估是否使用。

