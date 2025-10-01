獨／憂流感升溫重蹈年初急診壅塞覆轍 北榮今起啟動跨科別簽派機制

今年流感疫情未到十月，已提前升溫，今天起衛福部同時提供公費流感疫苗、抗病毒藥物供民眾使用。有了年初流感疫情導致急診壅塞的前車之鑑，各家醫院嚴陣以待，台北榮總醫院9月中開始試辦，急診病人留置急診留觀床48小時，先由總醫師依科別優先安排住院，若仍沒有床位，則由急診室與醫務企畫部共同為病人找床，可「跨次專科」簽派病床，但不會逾越科別。

台北榮總醫院副院長李偉強說，急診待床48小時是壅塞與否重要指標，由於榮總病人重症、難症病人較多，等待時間長，對病人來說增加風險，對醫院來說也會增加急診負擔，院方希望把48小時內待床率控制在3%以下，也就是幾乎沒有病人待床達48小時，做法是設置「警戒線」，病人待床時間快到48小時，先由需要住院科別總醫師至急診，「優先簽床」讓病人至樓上病房住院。

李偉強表示，若原專科仍沒有病床，則由醫院負責管理床位的「醫務企管部」，與急診室協調，共同為病人找床，但設有原則，病人住院也許會跨次專科，例如腸胃科病人可能在同為內科系的心臟科住院，但不會發生「內科簽到外科」，也不會讓病人從「外科簽到婦產科」，且優先由鄰近病人需要住院的次專科附近病房收治，方便原科別醫護團隊就近照顧。

台北榮總9月中開始試辦前述方案，李偉強表示，院內昨天舉辦相關會議討論試辦情況，試辦約3周以來，並無發現明顯窒礙難行之處，同仁多認為這項作法不錯，因此10月1日開始將會續辦，近期流感升溫，許多專家認為疫情「蠢蠢欲動」，加上後續國慶等連假將至，民眾南來北往，疫情有可能擴散，為避免重蹈覆轍年初急診壅塞情況，醫院必須及早設想因應對策、超前部署。

「今年初農曆年間，急診面臨嚴峻挑戰，院方趁現在先解決好急診情況，因應考能疫情。」李偉強說，病人、尤其是急診病人是院方最在意的事情，急診不怕病人多，只怕發生壅塞情況，而解決急診壅塞最重要手段，是讓病人盡快獲得住院床位，且跨次專科安排病床情況，並非全新機制，有時癌症病人如床位不夠，也會跨次專科借床住院，本次急診新制，僅是將48小時列為重要指標。