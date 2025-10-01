快訊

花蓮「鏟子超人」傳橫紋肌溶解症 顏宗海提：3大警訊嚴重會命危

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，民眾若出現可樂小便、肌肉痠痛及肌肉無力3大警訊，就要立即就醫。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪溢流泥沙重創光復鄉，民眾自發起擔任「鏟子超人」協助清淤，不過有網友爆料，一名志工協助後疑似橫紋肌溶解症於加護病房救治。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，橫紋肌溶解症可能有8大原因引起，若出現可樂小便、肌肉痠痛及肌無力3警訊，就要立即就醫，否則嚴重會腎衰竭、尿毒症，需血液透析救命。

顏宗海說，橫紋肌指的是附著在骨骼上的肌肉，主要負責收縮、活動四肢。一旦受到基因缺陷、外傷、或外在環境影響，就可能引發橫紋肌逐漸崩解、壞死，進而造成橫紋肌溶解症。

顏宗海表示，橫紋肌溶解症有8大原因造成，除了少數與先天遺傳有關，大部分案例多因重訓、馬拉松等過度運動，高溫引起的熱傷害，車禍或嚴重撞擊造成的肌肉壓傷，低血鉀、低血磷導致的電解質不平衡，及不當使用藥物、毒品、酒精、病毒感染、電擊等情況也都可能發生。

顏宗海說，不過臨床上最常見的就是運動過度，鏟子超人因為沒看到病歷所以不確定什麼原因造成，不過不外乎就是運動過度又天氣炎熱，未適時補充水分所造成。

顏宗海表示，得到橫紋肌溶解症有3大警訊，民眾若出現肌肉酸痛且肌肉無力，尿液中有肌紅蛋白呈現褐色的可樂尿就需要立即就醫。

顏宗海說，這些症狀絕對不能輕忽，若未及時處理，肌紅蛋白持續累積將對腎臟產生毒性，導致急性腎衰竭，出現尿量減少，進一步可能因高血鉀、高血磷，或是產生尿毒症，嚴重恐危及性命，需靠血液透析維持生命。

顏宗海表示，若民眾發現相關症狀就醫，醫師會透過抽血、驗尿檢查肌紅蛋白數值，必要時進一步進行心電圖、X光或超音波檢查，以了解是否已有心肺或腎臟受損。並讓患者吊點滴補充水分與生理食鹽水，平衡身體的電解質及讓肌肉可以充分獲得休息

顏宗海提醒，民眾別因為只是單純的肌肉痠痛而輕忽，若出現3大警訊一定要立即就醫。運動時也需循序漸進不宜一次用力過猛及適時補水，才能降低發生風險。

