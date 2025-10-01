雲林流感疫苗「這品牌」不進校園 疾病管制署示警10月最怕這事

今年入秋後流感疫情提早升溫，疾病管制署統計，9月中旬單周全台流感重症57人，其中19人死亡，近9成未接種疫苗，今公費流感、新冠疫苗同步開打，雲林縣一早就有民眾排隊接種，為免家長疑慮，校園接種不採用高端疫苗。疾病管制署表示，今年10月連假多，擔心連假出遊潮、聚會，易擴散流感疫情，呼籲符合公費資格的民眾盡快接種疫苗。

公費流感、新冠疫苗今天全台同步開打，雲林縣衛生局今在土庫鎮越港里集會所舉辦「流感及新冠疫苗(LP.8.1)開打」記者會，一早就有民眾排隊等著接種流感疫苗，副縣長謝淑亞、土庫鎮長陳特凱等人表示，今年流感疫情提前升溫，呼籲民眾盡快接種疫苗。

疾病管制署南區管制中心專門委員蔡遠鵬表示，流感疫情從上月開始已超過流行預警值，各大醫院急診超過11%都是流感急診患者，疫情已經往上走，會越來越高峰，直到明年春季，九月中旬一周全台流感重症57人，其中19人死亡，有89％沒有打疫苗。

蔡遠鵬表示，流感對慢性病、幼童、高風險民眾，危險性很高，今年感染人數更多，且A型流感占逾9成，且10月連假特別多，他擔心連假南北交流，會擴散流感疫情，因流感疫苗接種後2周才有抗體，呼籲高風險民眾「一定要去打」。

雲林縣截至上周，今年累計流感重症有74人，其中21人死亡，衛生局長曾春美表示，因10月連假多，恐造成疫情另一波高峰，雲林縣今年購置19萬3500劑三價流感疫苗，涵蓋國光、東洋、高端、賽諾菲、葛蘭素5家廠牌，已與縣內129家流感疫苗及79家新冠疫苗合約醫療院所合作，符合施打對象的民眾可持健保卡至衛生所及合約院所接種疫苗。