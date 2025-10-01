快訊

回響／亂丟菸蒂案件年增4000件 彭啓明：研擬三大作戰計畫

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
環境部長彭啓明說明菸蒂處理措施。記者楊惠琪／攝影
環境部長彭啓明說明菸蒂處理措施。記者楊惠琪／攝影

本報日前報導環境部「全國菸蒂不落地」政策上路年餘，但民眾亂丟菸蒂稽查案件不減反增。環境部長彭啓明今受訪表示，檢舉案件增加，反映地方環保單位稽查力度，以及公眾意識的提高，並非政策失敗。他並指出，環境部將從三方面著手，包括調查菸蒂流布情形、研擬課徵清除處理費，以及強化末端去化機制。

根據環境部統計，去年全國民眾亂丟菸蒂稽查案件為3萬3967件，1至4月為11783件；今年同期全國民眾亂丟菸蒂稽查案件為12734件，推估今年度稽查案件可達38202件，比去年多4000多件。

彭啓明指出，環境部推動「菸蒂不落地」政策，強調這個議題的重要性，各縣市環保局更積極地進行稽查與提醒，所以案件數才會增加。但他坦言要改變民眾習慣是長期抗戰，環境部已擬妥三項作戰計畫。

彭啓明指出，首先將展開本土菸蒂流步調查，精準找出最常發生亂丟行為的區域、時間點與特定族群，以利針對性地進行宣導與教育。他強調宣導必須跨部會合作，他已向文化部建議，應減少影視作品中「帥氣彈菸蒂」的畫面，從根本改變民眾亂丟菸蒂的習慣。

彭啓明說，環境部也參考歐洲多國實施的「延伸生產者責任制」，會在源頭收取一定的費用，例如一包菸加收5元作為後續清除處理類用，確保有足夠經費處理龐大的菸蒂廢棄物。但他也強調，此案涉及衛福部等跨部會協商，目前仍在討論階段，尚未定案。

至於已收集的菸蒂如何處理，彭啓明提及，嘉義縣已有成功案例，將回收的菸蒂與瓷磚混合「混燒」，發現能有效增加瓷磚的堅固度；國外也有將菸蒂作為瀝青添加物、用於鋪設馬路的技術。環境部也將委託計畫研究，如何把菸蒂廢棄物，轉化為可用的資源。

彭啓明也肯定嘉義縣政府推動用寶特瓶收集菸蒂來兌換獎勵金，每瓶約可兌換30元，不僅有效減少環境中的菸蒂，也為弱勢族群提供額外收入，目前已經發出超過百萬獎金，是非常成功的模式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

