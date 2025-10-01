快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

北市公費「左流右新」開打 打疫苗抽iPhone 17

中央社／ 台北1日電

公費流感疫苗及COVID-19疫苗今天起分階段開打，台北市衛生局推出抽獎活動，凡設籍北市符合接種資格者，於11月15日前在北市完成「左流右新」，就有機會抽到iPhone17。

114年公費流感疫苗為3價疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）LP.8.1疫苗，第1階段開放滿65歲以上長者等11類對象接種，COVID-19疫苗則提供風險族群等9類對象接種；第2階段自11月1日起開放50至64歲民眾接種。

鼓勵民眾捲起袖子，趕在冬季前完成公費「左流右新」疫苗施打，獲雙重保護力，各地出奇招。台北市衛生局祭出抽獎活動，衛生局長黃建華今天在記者會中表示，凡設籍北市符合接種資格者，於10月1日至11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成接種，即可參加抽獎。

黃建華說，每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同天完成2種疫苗接種可多得到1次抽獎機會，也就是可獲得3次抽獎機會；預計進行2波抽獎，第1波抽完，沒抽中的名單會直接進入第2波，獎項包括iPhone17、Apple Watch、實用家電及商品禮券等。

台北市長蔣萬安表示，隨著進入秋冬季節，呼吸道疾病進入傳染高峰期，大家千萬不能輕忽疫情。根據統計，北市上個流感季共接獲超過2400件流感通報，其中有470件死亡，是近3年來最高的一季。

蔣萬安指出，從今年9月中旬起，因流感前往急診的人數增加13%，顯示已進入流感高發時期。但長期以來，台灣長者的疫苗接種率偏低，尤其是COVID-19疫苗，長者施打率僅約2成，遠低於日、韓及歐美國家。

蔣萬安表示，北市已規劃在學校、里辦公室及市民活動中心等地，安排超過1000場次接種活動，提升接種可近性，讓民眾更方便施打。

蔣萬安也分享親身經歷，前陣子家中15歲的大兒子感染流感，兒子雖然身材高大、看起來很強壯，但仍病得很辛苦，好幾天才康復。連年輕人都可能被流感擊倒，更別說是免疫力較弱的族群，如長者等等，更應儘早接種疫苗，以保護自己與家人的健康。

今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段自即日起開放，包括醫事及防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日起開始，對象新增50至64歲民眾。

流感疫苗 衛生局

相關新聞

獨／憂流感升溫重蹈年初急診壅塞覆轍 北榮今起啟動跨科別簽派機制

今年流感疫情未到十月，已提前升溫，今天起衛福部同時提供公費流感疫苗、抗病毒藥物供民眾使用。有了年初流感疫情導致急診壅塞的...

花蓮「鏟子超人」傳橫紋肌溶解症 顏宗海提：3大警訊嚴重會命危

花蓮馬太鞍溪溢流泥沙重創光復鄉，民眾自發起擔任「鏟子超人」協助清淤，不過有網友爆料，一名志工協助後疑似橫紋肌溶解症於加護...

雲林流感疫苗「這品牌」不進校園 疾病管制署示警10月最怕這事

今年入秋後流感疫情提早升溫，疾病管制署統計，9月中旬單周全台流感重症57人，其中19人死亡，近9成未接種疫苗，今公費流感...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

