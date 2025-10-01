北市公費「左流右新」開打 打疫苗抽iPhone 17

公費流感疫苗及COVID-19疫苗今天起分階段開打，台北市衛生局推出抽獎活動，凡設籍北市符合接種資格者，於11月15日前在北市完成「左流右新」，就有機會抽到iPhone17。

114年公費流感疫苗為3價疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）LP.8.1疫苗，第1階段開放滿65歲以上長者等11類對象接種，COVID-19疫苗則提供風險族群等9類對象接種；第2階段自11月1日起開放50至64歲民眾接種。

鼓勵民眾捲起袖子，趕在冬季前完成公費「左流右新」疫苗施打，獲雙重保護力，各地出奇招。台北市衛生局祭出抽獎活動，衛生局長黃建華今天在記者會中表示，凡設籍北市符合接種資格者，於10月1日至11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成接種，即可參加抽獎。

黃建華說，每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同天完成2種疫苗接種可多得到1次抽獎機會，也就是可獲得3次抽獎機會；預計進行2波抽獎，第1波抽完，沒抽中的名單會直接進入第2波，獎項包括iPhone17、Apple Watch、實用家電及商品禮券等。

台北市長蔣萬安表示，隨著進入秋冬季節，呼吸道疾病進入傳染高峰期，大家千萬不能輕忽疫情。根據統計，北市上個流感季共接獲超過2400件流感通報，其中有470件死亡，是近3年來最高的一季。

蔣萬安指出，從今年9月中旬起，因流感前往急診的人數增加13%，顯示已進入流感高發時期。但長期以來，台灣長者的疫苗接種率偏低，尤其是COVID-19疫苗，長者施打率僅約2成，遠低於日、韓及歐美國家。

蔣萬安表示，北市已規劃在學校、里辦公室及市民活動中心等地，安排超過1000場次接種活動，提升接種可近性，讓民眾更方便施打。

蔣萬安也分享親身經歷，前陣子家中15歲的大兒子感染流感，兒子雖然身材高大、看起來很強壯，但仍病得很辛苦，好幾天才康復。連年輕人都可能被流感擊倒，更別說是免疫力較弱的族群，如長者等等，更應儘早接種疫苗，以保護自己與家人的健康。

今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段自即日起開放，包括醫事及防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日起開始，對象新增50至64歲民眾。