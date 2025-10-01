八通關、秀姑巒線重啟登山 反光標與離線地圖讓你不迷路

玉山國家公園管10月1日起恢復八通關線、秀姑巒線等生態保護區登山路線入園。玉山後四峰日前曾發生迷途山難，玉管處提醒，後四峰路線已設置山徑反光標，每百公尺一支，以利山友天色昏暗時辨識路徑，同時建議熟悉手機離線地圖操作，以避免迷途。

9月底因樺加沙颱風警報，玉山園區曾全面禁止入園活動。隨颱風遠離，玉管處先開放玉山主峰與群峰線登山，今天進一步開放八通關線至八通關山、秀姑巒線至秀姑巒山及大水窟山。其他尚未開放路線，開放時間、條件及申請方式將於官方網站公告。

玉管處提醒，山區易有午後降雨、地質鬆動，且常有落石、崩塌等危險，入園登山務必注意路況與自身安全，如遇危險路段，應審慎評估，切勿強行通過。

玉山後四峰日前發生3名山友回程時，其中1人前往取水，其餘2人因不熟路徑而迷路，經玉管處人員協助後，順利返回圓峰山屋。

玉管處指出，後四峰包含鹿山、東小南山、玉山南峰及南玉山，一般前3座安排在同一天登山，南玉山則另排一天。鹿山距離遠，登頂需先下切800公尺，回程再一路上坡，對體能是一大挑戰。