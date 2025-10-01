八通關、秀姑巒線重啟登山 反光標與離線地圖讓你不迷路
玉山國家公園管10月1日起恢復八通關線、秀姑巒線等生態保護區登山路線入園。玉山後四峰日前曾發生迷途山難，玉管處提醒，後四峰路線已設置山徑反光標，每百公尺一支，以利山友天色昏暗時辨識路徑，同時建議熟悉手機離線地圖操作，以避免迷途。
9月底因樺加沙颱風警報，玉山園區曾全面禁止入園活動。隨颱風遠離，玉管處先開放玉山主峰與群峰線登山，今天進一步開放八通關線至八通關山、秀姑巒線至秀姑巒山及大水窟山。其他尚未開放路線，開放時間、條件及申請方式將於官方網站公告。
玉管處提醒，山區易有午後降雨、地質鬆動，且常有落石、崩塌等危險，入園登山務必注意路況與自身安全，如遇危險路段，應審慎評估，切勿強行通過。
玉山後四峰日前發生3名山友回程時，其中1人前往取水，其餘2人因不熟路徑而迷路，經玉管處人員協助後，順利返回圓峰山屋。
玉管處指出，後四峰包含鹿山、東小南山、玉山南峰及南玉山，一般前3座安排在同一天登山，南玉山則另排一天。鹿山距離遠，登頂需先下切800公尺，回程再一路上坡，對體能是一大挑戰。
此次迷途事件主因包括對山徑不熟、同行經驗者離隊取水、回程疲勞及不會使用離線地圖。管理處再次提醒，登山務必結伴同行、勿脫隊，善用反光標及離線地圖，並做好體能、通訊與飲水準備，以維護登山安全。玉管處強調，後四峰及各條登山路線皆需審慎規劃，山友切勿低估山區環境與自身體能限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言