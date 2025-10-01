中華郵政恢復收寄美郵件 限100美元以下禮品書籍

因應美國關稅影響，中華郵政8月底暫停收寄發往美國商品類郵件，中華郵政表示，因美國政府公告100美元（含）以下非商業性禮品與書籍屬於關稅豁免，今天起恢復收寄特定品項航空郵件。

受美國關稅影響，中華郵政在8月26日起暫停收寄發往美國商品類郵件，但文件類郵件仍可收寄。

中華郵政發布新聞稿表示，依據美國政府公告及萬國郵盟第137號通函內容，100美元（含）以下（約新台幣3070元）非商業性禮品與書籍屬於關稅豁免。

中華郵政表示，自今天起恢復收寄特定品項各類航空郵件，但美國海關認定內裝物品不符合100美元（含）以下非商業性禮品或書籍規範時，郵件有可能遭查扣、沒入、銷毀或退回，寄件人須自行承擔相關責任及退回費用，不得向中華郵政請求退還郵資或補償損失。

根據中華郵政統計，113年寄往美國的商品類郵件約34萬件，100美元（含）以下商業性禮品與書籍，約各占39％、6％。

另外，為因應跨境電商發展趨勢，中華郵政表示，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元實惠的選擇，今天開辦美國及西班牙國際e小包（ePacket）業務。國際e小包資費相較國際航空掛號小包及國際快捷（EMS）低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，適合民眾及電商賣家使用。

中華郵政郵務處副處長林立富告訴中央社記者，以寄往美國2公斤包裹為例，國際快捷資費新台幣1420元，約可在5天寄達，至於國際e小包資費約7天寄達，但資費更便宜、約960元。