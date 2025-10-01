快訊

小便到一半驚聞爆裂聲 男子酒喝茫憋尿不自知膀胱竟爆裂

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中一名50多歲男子長期酗酒，主治醫師黃品叡指出，酒精刺激下會導致膀胱纖維化，以致膀胱當場破裂。圖／大甲李綜合提供
台中一名50多歲男子長期酗酒，主治醫師黃品叡指出，酒精刺激下會導致膀胱纖維化，以致膀胱當場破裂。圖／大甲李綜合提供

台中一名50多歲男子長期酗酒，日前在家中飲酒後如廁時，竟在小便到一半突然聽到「碰」的一聲，膀胱當場破裂，緊急送醫後，發現膀胱嚴重纖維化，泌尿科醫師黃品叡表示，該患者膀胱已嚴重纖維化，日前縫合時遭遇困難重重，提醒好飲者注意身體，中秋連假將至，民眾烤肉聚會時尤應適量飲酒，切勿過量。

大甲李綜合醫院表示，該名患者平時晚上有小酌習慣，自述每晚至少要喝150CC的高粱酒。事發當晚，患者在家中飲酒後想要如廁，沒想到小便到一半突然聽到「碰」的一聲響，隨即感到腹部劇痛，家人緊急將他送往醫院急診，醫師觸診時發現腹部引發劇痛，。

主治醫師黃品叡指出，患者被送到急診室後不斷哀號喊痛，初步懷疑有腹膜炎症狀；進一步進行電腦斷層檢查，發現腹腔內有積液，原本以為是小腸破裂，但剖腹探查手術後沒發現小腸異狀，最後才驚見膀胱有一個3×3公分的裂縫。

黃品叡說，患者進行膀胱縫合手術時，發現膀胱組織已嚴重纖維化，破裂傷口旁邊的組織一夾就碎，其餘周邊組織也不健康，手術團隊利用健康的肌肉層，並多切除1公分受損組織，才順利將膀胱縫合完整，避免尿液繼續外流至腹腔，術後患者裝置尿管，住進加護病房觀察數日後才平安出院。

黃品叡並指出，「喝酒喝到膀胱破裂，臨床上真的很少見。」該患者飲酒至少15年以上，每天都要喝高粱酒。由於酒精是一種利尿劑，飲酒過量會增加對膀胱的刺激，也可能引起膀胱發炎。長期受到刺激或發炎，膀胱會變得過度敏感且收縮無力，在發炎過程中導致膀胱壁增厚，若沒有及時治療，便可能發生纖維化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中一名50多歲男子長期酗酒，主治醫師黃品叡指出，酒精刺激下會導致膀胱纖維化，以致膀胱當場破裂。圖／大甲李綜合提供
台中一名50多歲男子長期酗酒，主治醫師黃品叡指出，酒精刺激下會導致膀胱纖維化，以致膀胱當場破裂。圖／大甲李綜合提供

