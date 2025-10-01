跨越半世紀的交情 邦瀚斯將拍張群珍藏張大千扇作 台北舉行預展

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
張大千作於1927年的《仿金農枇杷、自作詩》。圖／邦瀚斯提供
張大千作於1927年的《仿金農枇杷、自作詩》。圖／邦瀚斯提供

繼四月張群舊藏「中行廬」拍出佳績，香港邦瀚斯10月秋拍將再度推出「中行廬」專輯，呈獻9件張群舊藏，其中8件為張大千作品，1件為張群書法，皆首次釋出市場。預計10月10至12日在 台北BELLAVITA寶麗廣塲B1藝文空間舉行台北預展。

張群為國民黨元老，歷經清末民初風雲，為一代政壇重臣。從政之外，又以「中行廬」為齋名，投身書畫鑑賞和收藏，廣交藝林，寄情翰墨。遷台後，張群、張學良、張大千，與王新衡共倡「三張一王轉轉會」，賞析書畫。從上世紀二十年代晚期，張群開始收藏古今名作，晚年更將八大山人、石濤、張大千等精品近百件捐贈台北故宮與歷史博物館

邦瀚斯表示， 張群與張大千，兩人相差十歲，因書畫結緣，情誼深厚。結交半世紀的歷史中，張群多次在藝術推廣、經濟困境乃至危難關頭對張大千予以救助；張大千則以翰墨寄託深厚情誼。此次拍賣焦點是張大千創作的七件扇作，橫跨1920至1970年代，映照大千畫風的蛻變，折射兩人一生的友誼。

其中張大千作於1927年的《仿金農枇杷、自作詩》，是此次拍賣品中最早期作品。創作當年，張大千與張群尚未相識。張群所藏大千早年作品，大多是訂制或在展覽中購買，而非獲贈，此扇箋紙內裡、扇骨大骨內側還保留著「岳軍」等墨蹟，正是當時訂製成扇的慣例。

